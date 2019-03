Riforma abolizione ora legale o solare in Italia | Francia al voto

termometropolitico

(Di lunedì 25 marzo 2019)orainalora2019 Laoraè stato uno dei temi più dibattuti e cercati al momento del ripristino dell’ora, ovvero attorno allo scorso 28 ottobre 2018. Poi, come tutte le cose, la notizia è scivolata pian piano nell’oblio e forse in molti si saranno dimenticati di questa proposta effettuata dalla Commissione europea di abolire il cambio 2 volte all’anno dell’ora. Adesso il dubbio resta se confermare l’oraper tutto l’anno, ma la decisione sarà rimessa ai singoli Paesi. E mentre inla discussione è rimasta ferma al punto di partenza, i francesi stanno votando le proprie preferenze in una consultazione pubblica e avranno tempo fino a domenica 3 marzo per esprimersi, come scrive IlSalvagente.ora: il punto della situazione Nella ...

