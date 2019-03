Rifiuti abbandonati in via Rimini | nuovo episodio di inciviltà a Montesilvano

abruzzonews.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) ... quello di via Inn, dove i residenti apossono portare autonomamente i propri, si debbano vedere simili squallidi spettacoli. Non solo, è ovvio che questi episodi incidono sul ...

UTILITALIA : RT @canaleenergia: #AAAcercasi eco-runner per la raccolta dei #rifiuti abbandonati. Si parte il 4 maggio la corsa organizzata dalla Keep Cl… - gardasostenibi2 : RT @menorifiuti: Da oggi puoi unirti al #KeepCleanAndRun #pulisciecorri, il #plogging più lungo d'Italia. Scopri come accompagnare @errecav… - AbruzzoBT : Ansa #News #Abruzzo: Rifiuti abbandonati a Montesilvano -> -