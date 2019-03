Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ilcontinua ad andare in onda su Rai 1, superando di molto il rivale reality show di Canale 5, L'Isola dei Famosi. Chi si fosse perso la terza puntata può rivederla su Rai Play in, per questa sera è in programmazione l'ultima puntata, che si può anche seguire in streaming. Le anticipazioni dell'ultima puntata vedono Guglielmo e Adso sempre più impegnati a indagare sui casi di omicidio dell'Abbazia.Ilultima puntataviene accusato da Bernardo di eresia e degli omicidi che si stanno verificando nell'abbazia. Salvatore sottoposto a torture pesanti confessa - mentendo - che proprioè il colpevole degli omicidi. L'unica che potrebbe aiutarli è Anna, ma quando riescono quasi a fuggire, il cellario le dice che lui ha tradito i suoi genitori e per questo motivo la donna decide di non aiutarli ad evadere. Adso cerca di far di tutto per ...

CasileFran : Replica su RaiPlay de Il nome della rosa: Remigio condannato - davideserusi : Grazie a @RaiPlay che mi fa vedere la #MilanoSanremo in replica. Che dire, #Alaphilippe è un grande campione in una… - infoitcultura : Replica Che Dio ci aiuti 5, ultima puntata visibile in streaming su RaiPlay e RaiPremium -