Repentino Abbassamento delle Temperature Torna il freddo? #meteo

(Di lunedì 25 marzo 2019)Quest’anno marzo sembra averci regalato una bellissima primavera in anticipo, ma come si suol dire, “marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello”. Difatti, se finora marzo ci ha regalatobellissime giornate di sole, condecisamente più altemedie stagionali, da questa notte la situazione cambierà drasticamente. Da questa notte è infatti previsto l’arrivo di correnti fredde dall’oriente che faranno diminuire notevolmente le. Ma non è tutto; questa nuova ondata diporterà con sé piogge e nevicate (anche a bassa quota). Nel dettaglio, domani lesi abbasseranno in media tra i 5 e i 9 gradi su tutta la penisola, anche se le zone maggiormente colpite saranno nel centro-sud. Domani sarà una giornata prevalentemente soleggiata nel nord Italia, dove lemassime si aggireranno intorno ai 17 gradi.Per quanto riguarda ...

