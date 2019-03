Renzi perde euro Questa volta solo il peso!

Renzi perde… Questa volta solo il peso! : "Uno dei miei obiettivi del 2019 era tornare a un peso forma accettabile dopo aver superato i 90kg. Quando nel 2012 ho iniziato la sfida delle primarie venivo da due maratone a Firenze e pesavo 81Kg. La mia battaglia contro la bilancia continua, ma oggi, per la prima volta dopo sette anni, torno sotto quel peso. Devo assolutamente festeggiare con un po" di carboidrati. Buon pranzo domenicale a tutti!!!".Così Matteo Renzi ha dato il buongiorno ai ...

Nel Pd del bicchiere mezzo pieno lo scontento Renziano : "Eterni secondi come Toto Cutugno"... "Senza Renzi felici e perdenti" : Il centrosinistra si conferma seconda forza anche alle regionali in Basilicata, ma per il Pd c'è poco da gioire: perde una roccaforte rossa da 24 anni e il partito si attesta al 9%. In attesa che si pronunci il nuovo segretario, Nicola Zingaretti fonti dem fanno notare il bicchiere mezzo pieno: le quattro liste civiche di ispirazione democratica a sostegno di Carlo Trerotola, all'interno delle quali si sono candidati esponenti del Pd e ...

Pd - Richetti : “Guai a perdere per strada Renzi. Basta con queste discussioni surreali. Anche suo popolo ha dignità” : “Primarie Pd e vittoria di Nicola Zingaretti? Ieri noi abbiamo chiuso non la stagione di Renzi o del renzismo, ma la stagione, in cui ci misuriamo sulla base della distanza da Renzi e dal renzismo. Un partito non può assolutamente permettersi di vivere con questa discussione su Renzi. E’ una cosa surreale“. Così, ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), il senatore Pd Matteo Richetti, sostenitore della mozione Martina, commenta la ...

Con Renzi il Partito democratico perde ogni reputazione pubblica e la sinistra smarrisce l’orizzonte e il suo popolo : Gli arresti domiciliari ordinati dalla magistratura nei confronti di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori di Matteo Renzi, con l’accusa di bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false, sono molto di più di un fatto privato, e vanno molto oltre la stessa vicenda politica di cui è stato ed è protagonista il figlio. Con Renzi il Partito democratico perde completamente ogni reputazione pubblica e la sinistra smarrisce ...

Tennis - ATP New York 2019 : LoRenzi perde la battaglia al terzo set contro il canadese Schnur : Finisce nei quarti di finale il cammino di Paolo Lorenzi nel torneo ATP di New York. Il 37enne senese, numero 111 del ranking mondiale, è stato sconfitto in tre set dal canadese Brayden Schnur, 23 anni, numero 154 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 7-5 dopo due ore e quarantadue minuti di grande battaglia. Un primo set dove regna l’equilibrio. Lorenzi tiene abbastanza tranquillamente i propri turni di servizio, ma non sfrutta tre palle ...

Michele Emiliano : “C’è un complotto tra Renzi e Vendola per farci perdere e consegnare la Puglia a Salvini” : Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, “c’è chiaramente un complotto tra Renzi e Vendola: è di tutta evidenza che stanno tentando di mettere insieme un terzo polo non per vincere, perché non ci possono riuscire, ma per farci perdere, per consegnare la Puglia a Salvini”. Il governatore Pd, parlando con i giornalisti, ha attaccato sia l’ex premier che l’ex presidente di Sinistra ecologia e libertà: ...

