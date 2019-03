Renault-Nissan-Mitsubishi | ecco le auto connesse con il cloud

L’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi apre al Cloud con Microsoft Azure : L’Alliance Intelligent Cloud, sviluppato su Microsoft Azure, consentirà di implementare gli ultimissimi servizi connessi...

L’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi lancia l’Alliance Intelligent Cloud su Microsoft Azure : Renault-Nissan-Mitsubishi, prima alleanza automobilistica mondiale, annuncia il lancio dell’Alliance Intelligent Cloud, una nuova piattaforma che consentirà a Renault, Nissan e Mitsubishi Motors di fornire servizi connessi a bordo dei veicoli venduti in quasi tutti i 200 mercati coperti dalle aziende facenti parte delL’Alleanza. Risultato degli sviluppi portati avanti congiuntamente dalL’Alleanza e Microsoft, il programma per veicoli connessi ...

Renault-Nissan-Mitsubishi : un nuovo consiglio operativo per rafforzare la ventennale alleanza : Il nuovo consiglio operativo dell’alleanza avrà un ruolo di supporto perché Nissan, Renault e Mitsubishi possano affermarsi leader del mercato automobilistico mondiale Nell’ottica di continuare a rafforzare l’alleanza e porre le basi per i suoi futuri successi, Jean-Dominique Senard, Hiroto Saikawa, Osamu Masuko e Thierry Bolloré annunciano la loro intenzione di creare, tra Nissan, Mitsubishi Motors e Renault, un consiglio operativo ...

Alleanza Renault-Nissan - Un nuovo board per il dopo Ghosn : "Jean-Dominique Senard prenderà il ruolo di presidente del nuovo board dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi". Si apre con queste parole il comunicato congiunto diramato dal gruppo franconipponico al termine della prima conferenza del "dopo Ghosn". Un vero e proprio nuovo inizio, come sottolineato dai rappresentanti dei vari brand: " un giorno veramente speciale per l'Alleanza", ha esordito Senard, affiancato nel ...

Ghosn - i giudici gli vietano di partecipare al Cda di Nissan-Renault-Mitsubishi : Carlos Ghosn non parteciperà al Cda di Nissan-Mitsubishi-Renault atteso per domani. Il 64enne ex presidente dell’Alleanza franco-nipponica, infatti, dopo aver ottenuto martedì scorso la scarcerazione su cauzione – alla modica cifra di 1 miliardo di yen (circa 9 milioni di euro) e alla terza richiesta da novembre 2018 – aveva chiesto alla Corte distrettuale di Tokyo il consenso a prendere parte a quello che sarebbe stato il suo ultimo ...

Carlos Ghosn - ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan - è stato liberato su cauzione : L’ex presidente e amministratore delegato del gruppo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, è stato liberato su cauzione. Ghosn era stato arrestato lo scorso novembre in Giappone con l’accusa di avere trattenuto per sé alcuni fondi aziendali quando era a capo dell’azienda automobilistica Nissan.

Colonnine elettriche - L'Alleanza Renault-Nissan investe in Powershare : L'Alliance Ventures, il fondo di investimento delL'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, ha annunciato di voler entrare nel capitale della Powershare, una startup cinese attiva nel settore della ricarica per auto elettriche. Il nuovo investimento, i cui termini finanziari non saranno divulgati, segue altre dieci acquisizioni effettuate dal gruppo negli scorsi mesi in Europa, Stati Uniti e Cina.Ricariche più semplici. Attualmente la Powershare ...

Guida autonoma - Possibile intesa tra Alleanza Renault-Nissan e Waymo : Dopo gli accordi con il gruppo FCA e la Jaguar Land Rover, Waymo potrebbe avviare una nuova partnership con l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. L'obiettivo sarà lo sviluppo dei sistemi di Guida autonoma: le due aziende avrebbero già avviato da tempo le trattative e l'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime settimane.Espansione in Cina. Se l'indiscrezione, portata alla luce dal Nikkei, dovesse rivelarsi corretta, Waymo potrebbe assicurarsi ...