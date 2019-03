Re di Giordania cancella la visita in Romania dopo l’annuncio del riconoscimento di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il re diAbdullah II ha annullato la suain, il cui inizio era previsto per oggi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale del regno giordano Petra, secondo cui la decisione del sovrano è un segnale di “solidarietà nei confronti di Gerusalemme“. Ieri la premier rumena – paese che ha la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea – aveva infatti riconosciuto Gerusalemme come capitale annunciando il trasferimento della sede diplomatica di Bucarest da Tel Aviv alla città santa. In realtà già diversi mesi fa la premier romena aveva fatto un annuncio analogo che poi non aveva avuto seguito. Anche perché il Presidente della Repubblica rumena fino ad oggi è stato contrario allo spostamento. E laè una repubblica semi-presidenziale, proprio come la Francia: perciò l’ultima parola spetta a lui. Lasarebbe ...

