Ranieri torna a Valencia | il Mestalla lo accoglie così VIDEO

(Di lunedì 25 marzo 2019) L’attuale allenatore della Roma, Claudio, è stato invitato dal, per festeggiare il centenario del club spagnolo. Il pubblico lo ha accolto tributandogli un lungo applauso. Il tecnico romano ha allenato gli spagnoli dal 1997 al 1999 e poi nella stagione 2004-2005, vincendo una Coppa del Re nel 1999 e una Supercoppa Europea nel 2004. Per l’occasione,è stato il tecnico delle leggende delnella partita. Il tecnico è apparso visibilmente commosso e prima dell’evento ha dichiarato: “La vittoria della Coppa del re del 1999 significò tanto per me, significò dar vita a un progetto, a un’idea di calcio. Fortunatamente avevo con me buoni calciatori che avevano tanta voglia di rendere grande il. Questa è la mia terza volta sulla panchina del, dopo il ’97 e il 2004: è un onore per me essere l’allenatore delle stelle ...

