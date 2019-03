Ramy:se ringraziano Salvini, merito mio

"Voglio diventare italiano, sono nato qua. Volevo vedere cosa sarebbe successo ase tutti fossero morti. Tutti sarebbero andati contro di lui. Se tutti loè grazie a me". Lo ha dettoShehata, il tredicenne egiziano che con la sua telefonata ha allertato i carabinieri sventando l'attacco al bus di San Donato milanese. E sulla cittadinanza: "all'inizio ha detto sì, poi no. Di Maio vuole darmela, quindi mi fido di Di Maio". "Vorrei che anche altri la ottenessero, ma non sono io a decidere".(Di lunedì 25 marzo 2019)