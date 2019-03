Ramy | Di Maio | Ora la cittadinanza | basta girarci intorno

Scuolabus - Di Maio : “Diamo cittadinanza a Ramy - pure premier Conte è d’accordo” Salvini : “Lo Ius soli? Non se ne parla” : Salvando la vita di 51 compagni di scuola con una telefonata al 112, Ramy si è meritato la cittadinanza italiana. Ne è convinto il vicepremier Luigi Di Maio. “Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali – ha scritto su Facebook il capo politico del M5s a proposito del bimbo di origina egiziana il cui gesto ha fatto riaprire il dibattito sullo ius soli – Come sapete nei ...

Luigi Di Maio : "Subito cittadinanza a Ramy. Anche Conte è d'accordo" : Luigi Di Maio torna sulla questione della cittadinanza italiana al giovane Ramy, uno dei ragazzini che ha chiamato i carabinieri durante l'assalto al bus a San Donato Milanese."Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali - afferma Di Maio su Facebook -. Quel bambino di origini egiziane ha compiuto un gesto straordinario. Durante l'assalto a San Donato Milanese ha avuto il coraggio di chiamare ...

Ramy - Di Maio : ius soli non in agenda di governo : Si riaccende il dibattito, con Salvini che tiene il punto: "Stiamo valutando le carte, non è come un biglietto del luna-park"

Milano : Casini - 'bene Di Maio - subito cittadinanza a Ramy' : Roma, 21 mar. (AdnKronos) - "Il vicepremier Di Maio ha proposto per il piccolo Ramy la cittadinanza italiana per meriti speciali. Quando una bella proposta arriva anche da una maggioranza che contrastiamo chi ha a cuore l'Italia non può che assentire. Il governo vada avanti con la deliberazione nel

Bus a fuoco - Di Maio : chiederò a Conte cittadinanza per Ramy : Roma, 21 mar., askanews, - Luigi Di Maio chiederà al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte di conferire la cittadinanza italia a Ramy il ragazzino che dando l'allarme ai Carabinieri ha salvato la ...

Scuolabus : Di Maio - cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy : Concedere la cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy, il bambino di nazionalità egiziana che ieri ha tolto il cellulare al dirottatore del bus a Milano permettendo ai suoi compagni di ...

Terrore bus : Di Maio - cittadinanza a Ramy : ANSA, - ROMA, 21 MAR - Dare la cittadinanza italiana per meriti speciali a Ramy, il tredicenne di origini egiziane che ieri ha nascosto il cellulare del sequestratore di San Donato Milanese avvisando ...

Scuolabus : Di Maio - cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy : Concedere la cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy, il bambino di nazionalità egiziana che ieri ha tolto il cellulare al dirottatore del bus a Milano permettendo ai suoi compagni di chiamare le forze dell'ordine. La proposta viene dal ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che in un post su Facebook spiega: "Questo è un Paese che deve saper guardare oltre. È un Paese che non può fermarsi all'indignazione. ...