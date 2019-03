Rami risponde a Salvini | ' Voglio essere italiano | se tutti lo ringraziano è merito mio'

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Quando il bus nel quale viaggiava con la sua classe di seconda media è stato sequestrato dall'autista,si è distinto per il suo comportamento eroico, che è stato determinante per salvare i suoi piccoli compagni di scuola. Oggi il ragazzo dice la sua sulle polemiche nate dalla proposta di dargli la cittadinanza italiana e sulle dichiarazioni indi MatteoIl piccolo eroeShehata, di soli 13 anni, è riuscito a salvare i suoi amici sul bus chiamando i soccorsi e spiegando precisamente e correttamente ai carabinieri cosa stava accadendo, aiutando le forze dell'ordine ad intervenire tempestivamente. Il ragazzino ha spiegato di aver da sempre sognato di diventare carabiniere e che conosceva il numero corretto da comporre anche per questo. Stamattina il piccolo eroe è stato premiato dal console egiziano di Milano, che ha conferito una targa al ...

