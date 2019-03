Raggi | revoca immediata contratto manutenzione scale mobili metro

Rifiuti : Raggi revoca Cda di Ama - fuori Lorenzo Bagnacani : Con un'ordinanza la Sindaca Virginia Raggi ha revocato il Cda di Ama. Dopo le dimissioni dell'ex Assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari, adesso a perdere la carica è Lorenzo Bagnacani in qualità di Amministratore Unico della municipalizzata. revocato il cda di Ama E' bastata un'ordinanza firmata dalla Sindaca Virginia Raggi a revocare il Cda di Ama. Lorenzo Bagnacani in qualità di Amministratore Unico della municipalizzata lascia la carica. ...