Prescrizione bollette luce | gas e acqua 2019 | addio maxi-conguagli a breve

termometropolitico

(Di lunedì 25 marzo 2019), gas eo bollettae gas,di 2 anni Cambiano i termini didelledel gas a partire dal 1° gennaio. Sempre nel prossimo anno, ma dal mese di marzo, toccherà anche alledell’. Vengono così uniformate le scadenze della, come già avvenuto per ledellaa marzo 2018. Lo rende noto l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA) in un recente comunicato., gas e: il comunicato ARERA Come scrive l’ARERA, a partire dal 1° gennaio, in caso di importanti ritardi nella fatturazione per responsabilità di venditore o distributore, “il cliente potrà eccepire lae pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni”. Cambiano infatti i termini di ...

gazzettacadaver : #Bollette a 28 giorni, consumatori gelati: rimborsi rinviati -