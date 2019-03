Prandelli si racconta dal ricordo della moglie Manuela agli anni di Firenze fino al Genoa

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019)sial Corriere dello Sport. Il tecnico delricorda la mortee le sue esperienze da allenatore. Inizia de dall’approccio con la città e i tifosi: “Sono molto legato a, all’inizio non capivo lo spirito fiorentino, ma poi è nato un grande rapporto. La generosità di questa gente è enorme, non dimenticherò mai tutte le manifestazioni d’affetto. Perchè lasciai la Fiorentina? Chiariamo subito: sono stato lasciato. Avrei voluto portare un trofeo, ma in società mi dissero che dovevano ridimensionare e che avevano fretta di tesserare Mihajlovic, così io ero libero di trovarmi un’altra sistemazione. La Juventus mi voleva ma io amavo la Fiorentina, così chiamai Bettega e rifiutai. Nonostante questo, lessi poco dopo che DiegoValle mi dava del traditore perchè volevo andare ai bianconeri…”. Commovente il ...

CalcioWeb : #Prandelli si racconta dal ricordo della moglie Manuela agli anni alla #Fiorentina fino al #Genoa -