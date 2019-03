Portogallo-Serbia | si infortuna Ronaldo

Euro 2020 : Cristiano Ronaldo si fa male durante Portogallo-Serbia : Cristiano Ronaldo si infortuna e viene sostituito nel corso del primo tempo di Portogallo-Serbia, partita del gruppo B delle qualificazioni a Euro 2020.

Portogallo-Serbia - infortunio per Cristiano Ronaldo : CR7 costretto ad abbandonare il terreno di gioco [VIDEO] : Nel tentativo di rincorrere un pallone sulla fascia laterale, il portoghese ha avvertito un fastidio al quadricipite che lo ha spinto a chiedere subito il cambio Brutte notizie per il Portogallo ma, soprattutto, per la Juventus. Cristiano Ronaldo infatti ha dovuto lasciare il campo nel corso del primo tempo del match con l’Ucraina, valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Nel tentativo di rincorrere un pallone sulla fascia ...

Portogallo-Serbia probabili formazioni : Ronaldo dal 1' - c’è Milinkovic : PORTOGALLO SERBIA probabili formazioni- Una sfida che si annuncia avvincente e agguerrita. Portogallo chiamato alla vittoria dopo il pareggio a reti bianche contro l’Ucraina. Una sfida che Cristiano Ronaldo si prepara a vivere d’assoluto protagonista. L’attaccante della Juventus guiderà l’attacco dei lusitani. Chance dal primo minuto anche per l’altro bianconero, Cancelo. Un 4-3-3 d’assalto totale. ...

Portogallo-Serbia : probabili formazioni - quote e pronostico : Portogallo-Serbia: probabili formazioni, quote e pronostico Lunedì 25 Marzo 2019 scenderanno in campo Portogallo e Serbia per la seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni ad Euro2020. La partita si giocherà alle ore 20:45 presso lo stadio Da Luz di Lisbona. Portogallo-Serbia: come arriva il Portogallo Il Portogallo è reduce dal pareggio della prima giornata ottenuto contro l’Ucraina, partita terminata 0-0. ...