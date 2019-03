Portogallo-Serbia probabili formazioni | Ronaldo dal 1′ | c’è Milinkovic

Portogallo -Serbia : probabili formazioni - quote e pronostico : Portogallo-Serbia : probabili formazioni , quote e pronostico Lunedì 25 Marzo 2019 scenderanno in campo Portogallo e Serbia per la seconda giornata della fase a gironi delle qualificazioni ad Euro2020. La partita si giocherà alle ore 20:45 presso lo stadio Da Luz di Lisbona. Portogallo-Serbia : come arriva il Portogallo Il Portogallo è reduce dal pareggio della prima giornata ottenuto contro l’Ucraina, partita terminata 0-0. ...

Paratici in missione a Portogallo-Serbia : Juve - gli osservati speciali : missione a Lisbona per il responsabile dell'area sport bianconera che, come rivelato da Record , sarà in tribuna al da Luz per seguire la sfida tra Portogallo e Serbia : un viaggio per seguire da ...