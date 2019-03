Portogallo-Serbia | infortunio per Cristiano Ronaldo | CR7 costretto ad abbandonare il

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) Nel tentativo di rincorrere un pallone sulla fascia laterale, il portoghese ha avvertito un fastidio al quadricipite che lo ha spinto a chiedere subito il cambio Brutte notizie per ilma, soprattutto, per la Juventus.infatti ha dovuto lasciare il campo nel corso del primo tempo del match con l’Ucraina, valido per le qualificazioni ad Euro 2020.Nel tentativo di rincorrere un pallone sulla fascia laterale, CR7 ha sentito tirare il quadricipite, chiedendo immediatamente il cambio. Pare trattarsi di un problema muscolare, che verrà valutato nelle prossime ore sia dai medici delche da quelli della Juventus, in ansia in vista del doppio confronto di Champions contro l’Ajax.Ajax-fans opgelet!valt uit bij Portugal met hamstringblessure. Is de geweldenaar van Juventus op tijd fit voor de duels met Ajax? ...

juventusfc : In bocca al lupo a @Cristiano, #Cancelo e @MATUIDIBlaise per le partite di questa sera tra Portogallo e Serbia e Fr… - GoalItalia : Ansia #Juventus: si ferma Cristiano #Ronaldo ?? Problema alla coscia durante Portogallo-Serbia ?? - UEFAcom_it : ???? ?? ???? Il Portogallo di @Cristiano Ronaldo sfida la Serbia: il big-match della serata di #EuroQualifiers! Segui… -