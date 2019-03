huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Henrik(1828-1906), il grande drammaturgo norvegese, ebbe, tra i molti meriti, la geniale capacità di creare un teatro in piena corrispondenza agli ideali e al modo di vivere della borghesia. Ancora oggi le sue commedie e tragedie colpiscono per la capacità di disegnare la vita ("così com'è"), l'adesione a certi comportamenti collettivi, l'abilità di condensare in poche pagine di copione veri capolavori come "Casa di Bambola", "Spettri" o "L'anitra selvatica".In Italia, un appassionato e originale interprete è stato Luca Ronconi, in vari momenti della sua splendida carriera. E fra i suoi allievi più attenti, c'è stato Massimo, che dopo una serie di grandi interpretazioni da attore è approdato con successo al lavoro sottile del regista. Non ci sorprende dunque che fra le sue messe in scena ci sia ora quella ...

HuffPostItalia : Politica vs ambiente. Ibsen mai così attuale con i bravissimi Popolizio e Paiato - piuenne : In #Irpinia ad #Avellino, le contraddizioni tra la sua presunta qualità dell'ambiente e la ricadfuta di una 'datata… - UtilitiesPress : RT @Accadueobologna: 'Cambiamenti del #clima, etica pubblica, politica industriale, #cultura e valore dell'#acqua nel rispetto dell'#ambien… -