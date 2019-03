Polestar 2 | anche Volvo ha il suo Brand Elettrico

laragnatelanews

(Di lunedì 25 marzo 2019)sta entrando nel Mercato delle auto elettriche ibridizzando i propri modelli, ma al contempo non volendo rimanere indietro rispetto a modelli full-ibryd è pronta al grande salto. Ha presentato a Ginevra, lo scorso 5 marzo, il suo nuovo modello, che beninteso non è un prototipo, ma un modello che verrà prodotto a breve. Il modello, che èun nuovoe il modello che vi andremo a descrivere oggi è il2.è il nome già usato da Gruppoper il gruppo Racing STCC da diversi anni. La2 è una berlina elettrica al 100%. Più precisamente si tratta di una fastback a cinque porte.sarà quindi un Marchio indipendente, un po’ come DS per Citroen, in questo caso siamo però parlando di un prodotto Svedese che ricalcherà tanti elementi che da sempre hanno contraddistinto, sopratutto in ordine alla ...

