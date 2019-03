Pif definisce Salvini ' Bimbominkia ma forse fa parte di una nuova categoria Pif definisce

lastampa

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ragionando in termini di pura analisi fenomenologica e decontestualizzando da persone, ruoli e fatti di cronaca, per puro esercizio classificatorio sarebbepiù attribuibile al personaggio in ...

MelogNicoletti : Pif definisce Salvini “Bimbominkia ma forse fa parte di una nuova categoria - AvigalSnapir : RT @LaStampaTV: VIDEO | Pif definisce Salvini “Bimbominkia ma forse fa parte di una nuova categoria - LucaPintavalle : RT @LaStampaTV: VIDEO | Pif definisce Salvini “Bimbominkia ma forse fa parte di una nuova categoria -