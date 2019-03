Piazza San Carlo | pm chiede condanne a 14 anni per i 4 della ‘banda dello spray’

Milano-Sanremo 2019 - Peter Sagan e la maledizione della Classicissima. Slovacco ancora Piazzato - la vittoria resta una chimera : Peter Sagan non è riuscito ad interrompere la maledizione e anche quest’anno si è dovuto accontentare di un piazzamento alla Milano-Sanremo. Alla vigilia il fuoriclasse Slovacco era indicato ancora come uno dei principali favoriti, visto che questa corsa si adatta sulla carta alla perfezione alle sue caratteristiche. La strada ha emesso però un verdetto diverso ed ancora una volta è stato battuto sul traguardo di via Roma. Il corridore della ...

Ciclismo - Sagan sPiazza tutti alla Milano-Sanremo : “se spero di vincere? Chi vive sperando muore… cagando!” : Peter Sagan ruba la scena alla partenza della Milano-Sanremo. Il ciclista della Bora ironizza sulle sue possibilità di vincere la corsa: la battuta in italiano è tutta da ridere Tutto pronto per la Milano-Sanremo 2019, la prima Classica Monumento dell’anno che dà il via alla stagione delle classiche che proseguirà, nelle prossime settimane, con il pavè e le Ardenne. Oltre 7 ore in bici per 291 km, come da programma, metteranno alla ...

Piazza San Carlo - giudice conferma il capo d’accusa per Appendino - l’ex questore e gli altri 13 imputati : È valido il capo d’accusa preparato dalla Procura di Torino contro la sindaca Chiara Appendino, l’ex questore Angelo Sanna e altri 13 imputati per i fatti di Piazza San Carlo. Lo ha stabilito il gup Maria Francesca Abenavoli, che ha respinto una istanza di nullità presentata dalle difese. Le accuse sono disastro, lesioni e omicidio colposo per le presunte carenze nell’organizzazione e nella gestione della serata in Piazza del 3 giugno 2017, ...

Offre biscotti alla marijuana ai passanti durante festeggiamenti di Piazza - 57enne nei guai : In occasione della consueta parata per la tradizionale festa di San Patrizio, la donna statunitense ha pensato di offrire biscotti e caramelle gommose alla marijuana ai passanti ma qualcuno non ha gradito e ha chiamato la polizia che ha arrestato la signora in flagranza di reato per possesso e spaccio di droga.Continua a leggere

San Lazzaro. Food & Beer Fest : in Piazza Bracci uno degli eventi più attesi : A San Lazzaro di Savena (Bologna) si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento primaverile con il San Lazzaro Food & Beer Fest,

Venezia - un falco aquilone in Piazza San Marco per scacciare i gabbiani dai bar : Predatori di patatine e tramezzini Non risparmiano nemmeno i Caffè della piazza, puntando camerieri, patatine, tramezzini e naturalmente i clienti. Poco importa se è il salotto buono di Venezia, poco ...

In evidenza Intesa Sanpaolo sul listino di Piazza Affari : Effervescente il colosso creditizio , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,25%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

San Giuseppe - artificieri in Piazza Europa per uno zaino abbandonato : La Spezia - Due episodi hanno fatto vivere brevi momenti di tensione nel primo giorno di fiera. Il primo intervento è relativo a uno zainetto abbandonato che per essere "bonificato" ha reso necessario ...

Global Strike for Future : da Berna a Losanna - in Svizzera diverse migliaia di studenti in Piazza : diverse migliaia di studenti, attivisti, e non solo, si sono riuniti ieri in Svizzera in occasione del Global Strike for Climate, che ha coinvolto altre 25 città del Paese e più di 100 Paesi nel mondo. A Berna la folla di manifestanti – quasi 5mila – ha riempito le strade della Città federale, scandendo slogan e mostrando numerosi striscioni a favore dell’ambiente. studenti e persone di tutte le età hanno reclamato a gran voce ...

#Fridayforfuture - San Francesco oggi sarebbe in Piazza con i giovani : San Francesco oggi sarebbe in piazza insieme a quei giovani che chiedono a gran voce ai governanti e agli adulti di agire. È finito il tempo delle parole, la natura ha bisogno di azioni. Il Santo di Assisi aveva ragione quando definiva la Terra sorella e madre da custodire. Hanno ragione i giovani oggi nel sostenere che noi adulti abbiamo deturpato l'ambiente che ci circonda.La speranza di questi ragazzi deve trasformarsi in concretezza ...

Ladispoli - Piazza Almirante ospiterà la festa di San Giuseppe : il programma : "Il prossimo 19 marzo - spiegano l'assessore al commercio e attività produttive, Francesca Lazzeri e la delegata al cinema, spettacoli ed eventi, Alessandra Fattoruso - si tornerà a festeggiare San ...

Accoltellato in Piazza - giovane di 22 anni ucciso ad Alessandria della Rocca : Tragedia ieri sera ad Alessandria della Rocca, comune dell'entroterra della provincia di Agrigento. Un ragazzo di 22 anni, Vincenzo Busciglio, stato ucciso a coltellate , forse al culmine di una lite ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari SOL : Aggressivo ribasso per SOL , che passa di mano in perdita del 2,69%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il ...

Lecce- XYLELLA : COLDIRETTI PUGLIA - DA Piazza SANT'ORONZO COLORATA DI GIALLO CORO UNANIME 'ASSESSORE DI GIOIA DIMIETTITI' : "Fermiamo la XYLELLA E' #disastrocolposo", "Burocrazia fa più danni della XYLELLA", "Piu' scienza e meno stregoni", "Assessore Di Giqoia giu' le mani dall'agricoltura del Salento: Dimettiti", sono ...