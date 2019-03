Piazza Affari | scambi negativi per Maire Tecnimont

Piazza Affari : ingrana la marcia Fiat Chrysler : Grande giornata per il Lingotto , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,27%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Gima TT : Ottima performance per Gima TT , che scambia in rialzo del 2,22%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che il leader nella progettazione di macchine ...

Piazza Affari : performance negativa per Mondadori : Sottotono il gruppo editoriale , che passa di mano con un calo dell'1,93%. La tendenza ad una settimana di Mondadori è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento ...

Borse europee giù. Tiene invece Piazza Affari : In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. I timori di una nuova recessione negli Stati Uniti, riacutizzati ...

Piazza Affari : giornata depressa per Biesse : Pressione sulla società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che tratta con una perdita dell'1,85%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

Piazza Affari : scambi negativi per Brunello Cucinelli : Ribasso composto e controllato per il re del cachemire , che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'...

Piazza Affari : rosso per Fineco : Retrocede il leader italiano nell'equity trading , con un ribasso dell'1,86%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa ...

Piazza Affari : performance negativa per Cerved Group : Composto ribasso per Cerved Group , in flessione dell'1,89% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Cerved Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

Partenza in calo per Piazza Affari - Ftse Mib -0 - 33% : Roma, 25 mar., askanews, - Partenza in calo quest'oggi per Piazza Affari. L'Ftse Mib cede lo 0,33%, a 21.010 punti. 25 marzo 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borse - incubo recessione. Piazza Affari - occhio a Fca e Tim : Tra poche ore si alzerà il sipario sul servizio streaming di Apple, tornata ad essere la società più capitalizzata del mondo. Stasera allo Steve Jobs Theater di San Francisco Tim Cook svelerà le ...

Piazza Affari : Ratti sale verso 3 - 963 Euro : Brillante rialzo per la big italiana del tessile , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,39%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota ...

Piazza Affari : Geox in forte discesa : Affonda sul mercato l' azienda delle scarpe che respirano , che soffre con un calo del 3,65%. La tendenza ad una settimana di Geox è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale ...

Seduta negativa in Borsa. Piazza Affari in calo : La caduta dell'attività economica in Germania, ai minimi da giugno 2013, e la manifattura in Francia in zona contrazione, hanno fatto riacutizzare i timori tra gli investitori di una congiuntura ...

Banche in apnea a Piazza Affari - colpa di Credit Suisse : Ondata di vendite sui titoli bancari di Piazza Affari colpiti dalla copertura avviata da Credit Suisse che resta ancora cauta sul settore , convinta che gli istituti di Credito potrebbero incontrare ...