Pensioni Quota 100 | verso stime di costi per 33 miliardi di euro e solo il 10% di turnover

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Le nuoveanticipate tramite la100 stanno arrivando alla conclusione del proprio iter legislativo in Parlamento ed hanno già registrato oltre 100mila richieste, ma non smettono di far discutere per via deielevati, delle bassedi turn over e dei lavoratori che non riescono ad accedere in virtù dei requisiti piuttosto elevati. La valutazione effettiva potrà essere svoltanei prossimi mesi, ma nel frattempo non mancano i primi commenti tecnici in merito. Alcune indicazioni sono arrivate, ad esempio, dal Presidente di Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla, che ha scritto un editoriale sul tema per il Corriere Economia.Riformae Q100:stimati per 33diLa prima nota evidenziata dall'economista riguarda isostenuti dal bilancio pubblico per avviare la100, conper 30-33di. La cifra deriva dai ...

Corriere : Pensioni, quota 100 costerà 33 miliardi e solo il 10% di chi lascia verrà sostituito - anielloforino : #quota100 si dimostra per quello che è: una misura dannosa per l’economia e inutile per l’occupazione! Solo cialtro… - DailyWebEU : RT @Corriere: Pensioni, quota 100 costerà 33 miliardi e solo il 10% di chi lascia verrà sostituito -