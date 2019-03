Papa Francesco | Famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è essenziale e

Francesco primo Papa a programmare app : "Papa Francesco è diventato il primo Papa a programmare un computer - scrive Partovi - e ha esortato gli studenti di tutto il mondo ad imparare l'informatica per contribuire alla pace nel mondo". L'...

Papa Francesco : “Famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è essenziale” : Papa Francesco, in visita a Loreto alla Casa Santa di Maria, ha dichiarato: "Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali. È necessario riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per ribadirne la grandezza e l'insostituibilità a servizio della vita e della società".Continua a leggere

Papa Francesco - il primo Pontefice a programmare una app : Papa Francesco non finisce di stupire, e ora tra i tanti primati potrà anche contare su quello di essere stato il primo Pontefice a scrivere una riga di codice informatico . Bergoglio, aiutato da tre ...

Prima volta di Papa Francesco a Loreto : "Un evento straordinario" : Roma, 25 mar., askanews, - La Prima volta di Papa Francesco a Loreto. Una visita lampo alla Santa Casa e l'incontro con la comunità locale. Una messa all interno del Santuario, l abbraccio ai malati, ...

Papa Francesco in visita a Loreto : il programma : Bergoglio è arrivato nella città marchigiana per due eventi storici: la messa nella Santa Casa e la firma dell'Esortazione apostolica post-sinodale in forma di Lettera ai giovani. Durante il suo discorso ha ricordato la centralità della famiglia. --Papa Francesco è atterrato al Centro giovanile “Giovanni Paolo II”, in località Montorso, dove è stato accolto da mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto, dal presidente della Regione ...

Papa Francesco INVISTA A LORETO : 9.15 L'elicottero con a bordo il Pontefice, proveniente da Roma, è atterrato presso il Centro giovanile "Giovanni Paolo II" in località Montorso. Nella città mariana,dove arriva per la prima volta, FRANCESCO celebra stamane la Messa nella Santa Casa,162 anni dopo la visita di Pio IX nel 1857,quindi firmerà l'esortazione post-sinodale dedicata ai giovani e incontrerà i malati nella basilica e i fedeli sul sagrato. Il volo di rientro a Roma è ...

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

'Stop abuse' - graffito di Papa Francesco a Roma : Un bambino a cavalcioni sulle spalle del Papa che scrive con uno spray rosso "Stop abuse". E' il nuovo graffito, firmato da Tvboy, comparso oggi in vicolo degli Osti, nel centro di Roma. "L'opera - ...

Roma. Visita di Papa Francesco in Campidoglio il 26 marzo : Si terrà martedì 26 marzo la Visita del Santo Padre Francesco in Campidoglio. Il Comune ha reso noto il programma

Papa Francesco : “Rischiate non siate giovani da divano - lavorate per aiutare e non per denaro” : “E’ brutto guardare un giovane in pensione. E ce ne sono. Questa è la fine della giovinezza: invecchiare a 22, 23, o 24 anni. Bisogna saper rischiare nella vita. E’ la bellezza della vita. La giovinezza non è passività ma sforzo tenace per raggiungere mete importanti, anche se costa. I giovani da divano sono quelli che sono passivi, seduti, che guardano come passa la storia“. Lo ha detto Papa Francesco rispondendo ad una ...

Pedofilia - Emiliano Fittipaldi : "Papa Francesco promuoveva cardinali insabbiatori. Ora sono tutti processati" : "Nel 2017 in Lussuria indicai chi, nella Chiesa, copriva i pedofili. E raccontai che Francesco promuoveva cardinali insabbiatori: Pell, Barbarin, Ezzati", attacca il giornalista de L'Espresso Emiliano Fittipaldi: "Lussuria fu attaccato o ignorato". Ma la verità, continua, è che "oggi Pell è in carce

Da Papa Francesco un contributo di 150 mila euro ai paesi colpiti dal ciclone Idai : Papa Francesco, tramite il dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha deciso di inviare un primo contributo di 150 mila euro (50.000 per ciascun Paese) per il soccorso alle popolazioni in questa prima fase di emergenza. “La somma, – spiega il dicastero del Card. Peter Turkson – che vuol essere un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza e paterno incoraggiamento da parte del Santo ...