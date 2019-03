Papa | famiglia fondata su matrimonio assume importanza essenziale

Luca - papà single e omosessuale : «Io e la mia Alba - una famiglia ricca di sfumature» : «Io e Alba siamo una coppia strana e siamo una famiglia ricca di diversità. A Salvini dico che un leader deve garantire diritti a tutte le famiglie e a tutti gli italiani»....

Il Papa a Loreto : famiglia uomo-donna insostituibile : "Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali. E' necessario riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per ribadirne la grandezza e l'insostituibilita' a servizio della vita e della societa'". Papa Francesco lo ribadisce nel corso della sua visita a Loreto, la sua prima uscita dell'anno in Italia. Una visita, nella Solennita' ...

Papa Francesco : 'Bisogna difendere la famiglia formata da uomo e donna' : di Franca Giansoldati Loreto - Papa Francesco si fa umile pellegrino a Loreto e dalla Casa di Maria, che secondo la tradizione proviene da Nazareth trasportata nelle Marche da una schiera di angeli, ...

Il Papa e la promozione della famiglia a Loreto - non a Verona - : Citta del Vaticano, 25 mar., askanews, - 'Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali...'. ...

Papa Francesco : "Famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è essenziale e insostituibile" : A pochi giorni dal Congresso della famiglia di Verona che ha fatto e sta facendo discutere il mondo politico e non solo, Papa Francesco affronta apertamente il tema della famiglia davanti ai fedeli davanti al Santuario della Santa Casa di Loreto. "Nella delicata situazione del mondo odierno - ha detto -, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali. È necessario riscoprire il ...

Papa : famiglia uomo-donna insostituibile : ANSA, - LORETO, ANCONA,, 25 MAR - 'Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e

Papa Francesco : “Famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è essenziale” : Papa Francesco, in visita a Loreto alla Casa Santa di Maria, ha dichiarato: "Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali. È necessario riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per ribadirne la grandezza e l'insostituibilità a servizio della vita e della società".Continua a leggere

Il Papa da Loreto : 'Bisogna difendere la famiglia formata da uomo e donna' : di Franca Giansoldati Loreto - Papa Francesco si fa umile pellegrino a Loreto e dalla Casa di Maria, che secondo la tradizione proviene da Nazareth trasportata nelle Marche da una schiera di angeli, ...

Papa : famiglia fondata su matrimonio assume importanza essenziale : "Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali. È necessario riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per ribadirne la grandezza e l'insostituibilità a servizio della vita e della società". Così Papa Francesco nel suo discorso sul sagrato del Santuario di Loreto, rivolgendosi ai fedeli presenti sottolineando come la ...

Il Papa a Loreto : "La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è insostituibile" : Bergoglio in visita alla Santa Casa: "Nella delicata situazione del mondo di oggi bisogna ribadirne la grandezza al servizio della vita e della società". E firma l'esortazione apostolica per i giovani

Il Papa a Loreto : "Essenziale la famiglia fondata su matrimonio uomo-donna" : Grande commozione nel saluto agli ammalati. "Nella delicata situazione del mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna assume un'importanza e una missione essenziali: è necessario riscoprire il disegno tracciato da Dio per la famiglia, per ...

Raimondo Todaro - ballerino di ''Ballando'' - papà e marito : le foto di famiglia : A 9 anni vince il suo primo campionato italiano e nella categoria junior partecipa a cinque campionati del mondo, conquistando cinque finali, un secondo e terzo posto. Il successo arriva nel 2005, ...

Nicola Legrottaglie al Congresso di Verona : 'Famiglia è mamma e papà - lo dice la Bibbia' : Tutti, compresi i non credenti, devono essere liberi di fare ciò che vogliono, ma io credo in una sola famiglia allargata: quella spirituale, che costruisci nella chiesa, con i credenti, nello sport, ...

Famiglia - Salvini : “I bambini hanno diritto a una mamma e un papà - le adozioni devono essere più veloci e meno costose” : “Per me ognuno a casa sua fa quello che vuole. Per me sono strumenti di tortura gli studi di settore. Io combatterò finché campo contro l’utero in affitto e i bambini in vendita. Ognuno nella sua vita privata fa ciò che vuole ma per quello che mi riguarda un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papa’ e ad essere adottato da una mamma e un papa‘”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini ospite di Domenica ...