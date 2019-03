Pallavolo | Samsung Volley Cup | Lardini salva | Cuneo ai playoff

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019)Cup: la Bosca S.Bernardo fa un punto a Novara, è ai. Reale Mutua ko con il Club Italia, lacade in casa ma èLa Bosca S.Bernardoè l’ottava e ultima formazione qualificata ai Play Off Scudetto, laFilottrano si, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri retrocede in Serie A2. Sono i verdetti della 25^ e penultima giornata di Regular Season dellaCup di Serie A1 Femminile. Le cuneesi di Andrea Pistola, alla prima stagione nell’Olimpo delitaliano, si regalano un risultato incredibile grazie al ko al tie-break in casa dell’Igor Gorgonzola Novara: il punto conquistato vale il +3 sulla Zanetti Bergamo e anche in caso di arrivo a pari punti le orobiche resterebbero dietro per minor numero di vittorie. Doveva necessariamente vincere Chieri per continuare a rincorrere il sogno di salvezza e invece ...