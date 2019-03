OVERWATCH LEAGUE | Vancouver Titans campioni | clamorosa sconfitta per i NYXL

eSports - OVERWATCH LEAGUE : i Vancouver Titans vincono lo Stage 1! : Dopo sei settimane, abbiamo finalmente il nome della squadra più forte dello Stage 1 dell’Overwatch League. Come da copione, anche i playoff dello Stage 1 hanno riservato grosse sorprese ma alla fine i Vancouver Titans si sono dimostrati troppo forti per il resto delle contendenti, chiudendo senza sconfitte la prima fase della stagione. Concluso lo Stage, è tempo di analisi. I Vancouver Titans in cima all’Overwatch League E non solo nella ...

OVERWATCH LEAGUE - definiti i Playoff : Sabato si parte subito con Washington Justice contro Paris Eternal, i parigini sono ancora in lizza per un posto nei Playoff, ma devono vincere due match e questo è il primo in agenda. Già dal primo ...

OVERWATCH LEAGUE : i New York Excelsior prendono il volo in classifica : Il primo match di venerdì ha visto scontrarsi i Washington Justice e i Philadelphia Fusion, la squadra della capitale degli USA subisce l'ennesima sconfitta. Infatti i Washington riescono a ...

Dopo aver perso 40 partite dell'OVERWATCH LEAGUE - il team Shanghai Dragons porta a casa la sua prima vittoria : Il mondo di Overwatch ha subito un forte scossone qualche giorno fa, infatti il team cinese Shanghai Dragons è finalmente riuscito a portare a casa la sua prima vittoria nella stagione inaugurale dell'Overwatch League, Dopo ben 40 partite perse.Come riporta Rock Paper Shotgun, il team è riuscito a battere i Boston Uprising, ex-squadra del tank Noh "Gamsu" Youngjin. Questa vittoria ha permesso giocatore di dimostrare ai rivali di aver sbagliato ...