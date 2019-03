Orti sociali a Prato | presentazione pubblica dei risultati dell' indagine svolta

POrti chiusi ancora in Italia - lo afferma Salvini : “La nave Mare Jonio non entra è la nave centri sociali” : Torna la questione “Porti chiusi”, questa volta è il turno della nave “Mare Jonio”. “Una nave dei centri sociali” La nave Mare Jonio, l’Ong Italiana che ieri ha soccorso 50 migranti nelle acque Sar libiche, è ancora in Mare aperto e chiede di poter sbarcare a Lampedusa. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, però, continua a … Continue reading Porti chiusi ancora in Italia, lo afferma Salvini: ...

Socialismo tra i pali : Volker Ippig - il pOrtiere della gente di St.Pauli : Difese per tutta la carriera solo una porta: quella del St.Pauli. Ma più che un eroe del football, fu dalla parte dei più deboli. Si confuse nella società e nelle sue problematiche, in anni turbolenti. Leggendo Carlos Castaneda di Stefano Ravaglia Zazzera bionda, aspetto quasi trasandato. Fa il portiere, una cosa normale. Ci si aspetta di vederlo senza coscienza, senza un briciolo di morale, senza alcuna istruzione, come erano e ...