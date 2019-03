Operazione contro il caporalato e l' immigrazione clandestina nel cosentino | denunciate 18

Incontro tra Mattarella e Xi Jinping : "Più coOperazione tra Italia e Cina" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Cina Xi Jinping in quella che è stato il suo primo impegno ufficiale di questa breve trasferta Italiana. Il leader cinese, giunto ieri sera a Roma, è stato accolto al Quirinale insieme alla consorte Peng Liyuan con gli onori militari.I due leader si sono poi ritirati all'interno per un colloquio privato e subito dopo ...

Incontro Mattarella-Xi Jinping : "Rafforzare coOperazione" : Cooperazione tra Cina e Italia. È questo il tema centrale dell'Incontro tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente della Cina Xi Jinping. Il Capo dello Stato ha mandato un ...

Trieste. Operazione contro la pedopornografia online e lo sfruttamento sessuale minorile : Operazione di contrasto alla pedopornografia online e allo sfruttamento sessuale minorile portata a termine dal Compartimento di Polizia Postale del

Operazione contro la 'ndrangheta a Torino : 17 arresti : Torino, 18 mar., askanews, - Un'Operazione contro la 'ndrangheta in Piemonte ha portato all'esecuzione di 18 ordinanze di custodia cautelare contro 17 persone in Italia e una già detenuta all'estero. ...

Perché la NATO non ha condotto un'Operazione terrestre contro la Jugoslavia? - : La terza ondata di attacchi aerei della NATO riguardò obiettivi sia militari che civili, pianificati per abbattere il morale della popolazione e costringere l'élite politica della Repubblica Federale ...

Fondazione Italia Giappone - incontro a Roma nel segno dell'amicizia e della coOperazione : ... ed economia tra Italia e Giappone con un evento a Venezia. Presso il Circolo degli Affari Esteri a Roma il socio sostenitore della Fondazione Italia Giappone nonché membro della Federazione Manager ...

Strage Bologna - l'ex Nar Cavallini contro la riesumazione di Maria Fresu : 'Operazione macabra e inutile' : contro l'associazione delle vittime Cavallini ha proseguito sottolineando che la dichiarazione «dettata alla stampa dal presidente dell'associazione dei familiari, Paolo Bolognesi, ndr, è gravissima, ...

Juventus - Operazione rimonta contro l’Atletico : il club carica così l’ambiente [VIDEO] : La Juventus si prepara per l’anticipo di campionato contro l’Udinese, anticipo che aprirà la 27^ giornata del massimo torneo italiane ma il pensiero è inevitabilmente rivolto al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri dovranno ribaltare il 2-0 dell’andata, impresa difficile ma non impossibile. La Juventus ha intenzione di mettersi alla spalle gli ultimi malumori, in ...

Mario Draghi contro i sovranisti : «In Ue la coOperazione è necessaria» : Mario Draghi riceve la laurea ad honorem in giurisprudenza a Bologna, nell'aula magna di Santa Lucia. Alla cerimonia sono presenti, oltre al presidente della Bce, il rettore Francesco...

Draghi contro i sovranisti : coOperazione è una necessità - 75% cittadini vuole l'euro : Inoltre il 75% dei cittadini dell'area dell'euro è a favore dell'euro e dell'unione monetaria e il 71% degli europei è a favore della politica commerciale comune. Così Mario Draghi, Presidente della ...

Mario Draghi contro i sovranisti : 'In Ue la coOperazione è necessaria' : 'In un mondo globalizzato tutti i Paesi per essere sovrani devono cooperare - ha detto nel suo discorso Mario Draghi - E ciò è ancor più necessario per i paesi appartenenti all'Unione europea. La ...

Genova - agenti aggrediti da ambulanti durante Operazione di controllo : Non possiamo permetterci di avere orde di venditori abusivi che stazionano come se fosse la cosa più regolare del mondo. C'è stato un intervento, e qualcuno non l'ha presa bene. Per queste persone ...

Mafia : Ciambetti (Veneto) - 'complimenti ai Ros per Operazione contro 'ndrangheta' : Venezia, 12 feb. (AdnKronos) - “Desidero esprimere i miei complimenti ai Ros dei Carabinieri che colpendo l’ndrina calabrese facente capo alla famiglia ‘Multari’ hanno portato a termine l’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica Distrettuale antiMafia di Venezia. Per la prima volta viene ind