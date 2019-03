On Air | Italia a caccia del bis La Ferrari punta il Bahrain

On Air : Euro2020 - spettacolo tra Olanda e Germania. Piace l'Italia di Mancini : WIERER PAZZESCA - Dorothea Wierer conquista della Coppa del mondo nel biathlon , la prima assoluta per l'Italia tra uomini e donne. Un risultato storico quello dell'altoatesina dagli occhi di ...

Aerei - sciopero confermato. Oggi a terra quasi 100 voli Alitalia e Air Italy : MILANO- Disagi in vista Oggi per chi vola. I lavoratori aderenti a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo si fermano dalle 10 alle 14 e nella stessa fascia oraria Anpac e Apnav ...

VIDEO Tony CAiroli vince gara-1 del GP Gran Bretagna : highlights e sintesi - dominio dell’italiano : Tony Cairoli ha incominciato alla Grande il GP di Gran Bretagna, seconda tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha infatti vinto gara-1 e ha così conquistato la terza vittoria consecutiva in questo avvio di stagione, il nove volte Campione del Mondo ha dominato la prova e ha fatto valere il suo infinito talento: si tratta di un’affermazione importante che gli permette di allungare ulteriormente in classifica generale e di compiere ...

On Air : Italia - buona la prima. Alaphilippe domina la Milano-Sanremo : Ora la Coppa del Mondo si sposta a San Paolo , dal 20 al 26 maggio, poi farà tappa a Varsavia a luglio, 10-15, e dopo la pausa estiva si ritroverò ad Amsterdam dal 14 al 17 novembre. In mezzo, i ...

Arte a tutti i costi : da Artrooms FAir alle opere vendute ''a pezzi'' - trend e scenari del collezionismo italiano e internazionale : Nata cinque anni fa a Londra, inaugura la sua seconda edizione italiana dal 23 al 25 marzo a Roma con 70 artisti da 65 paesi del mondo ospitati in altrettante camere dell'Hotel Church Palace: a ...

La Cucina Italiana si fa ammirare (e gustare) al Mia Photo FAir : La Cucina Italiana, storica rivista di cultura gastronomica che proprio nel 2019 compie 90 anni, approda al Mia Photo Fair, dove dal 22 al 25 marzo, al The Mall di Porta Nuova Varesine, sarà possibile ammirare le fotografie scattate per il mensile Condé Nast diretto da Maddalena Fossati Dondero, e gustare in esclusiva un menù tratto dalle sue ricette. Il connubio tra arte e cibo, da sempre nel DNA de La Cucina Italiana, viene infatti celebrato ...

Sfiducia Toninelli - Airola (m5s) urla : “Bunga bunga” a Forza Italia. Giro (FI) risponde con il gesto delle manette : Bagarre e caos in Aula a Palazzo Madama, poco prima dell’avvio delle votazioni sulle mozioni di Sfiducia al ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli. Protagonisti dello scontro Alberto Airola (m5s) e Francesco Giro (FI). Tutto è partito quando il primo aveva urlato durante l’intervento del senatore forzista Sandro Biasotti le parole ‘bunga bunga‘ associate a Silvio Berlusconi, per replicare al parlamentare ...

Alitalia - easyJet abbandona le trattative - Delta Airlines interessata a un 10% : Il restante 50% potrebbe essere coperto da Fincantieri con un 15%, dal Ministero dell'Economia con un 15% convertendo in azioni il prestito-ponte e il restante 20% potrebbe essere coperto da ...

Salvataggio Alitalia - EasyJet si ritira dalla trattativa. Per il momento il governo può contare solo su Delta Air Lines : EasyJet si tira fuori: non è più interessata a partecipare al Salvataggio di Alitalia. Ad annunciare il passo indietro è stata la stessa compagnia low cost britannica, che ha diramato una nota per spiegare la decisione: “A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia – è scritto nel comunicato – ...

Salvataggio Alitalia - EasyJet si ritira dalla trattativa. Ora resta solo Delta Air Lines : EasyJet si tira fuori: non è più interessata a partecipare al Salvataggio di Alitalia. Ad annunciare il passo indietro è stata la stessa compagnia low cost britannica, che ha diramato una nota per spiegare la decisione: “A seguito delle conversazioni con Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio che valutasse le opzioni per le future operazioni di Alitalia – è scritto nel comunicato – ...

Sciopero aerei 25 marzo : stop del personale navigante di Alitalia e Air Italy : Nel mese di marzo ci sono già stati numerosi scioperi. Ad essere particolarmente coinvolto è stato fin qui il settore dei trasporti. Le proteste sindacali proseguiranno anche nella seconda decade, con una data in particolare da segnare in rosso sul calendario, ovvero quella di lunedì 25 marzo 2019. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto aereo, con una mobilitazione a livello nazionale che avrà la durata di 4 ore. Lo stop si ...

Alitalia - sì di Delta Airlines : partirà con il 10%. Il partner raddoppierà la quota in 4 anni : Delta Airlines sale a bordo della Nuova Alitalia con una quota iniziale minima (10%), pari a quella detenuta in Air France Klm, destinata a raddoppiare prima del termine del piano di quattro anni. Al...

Alitalia - sì di Delta Airlines : partirà con il 10%. Il partner raddoppierà la quota in 4 anni : di Rosario Dimito Delta Airlines sale a bordo della Nuova Alitalia con una quota iniziale minima, 10%,, pari a quella detenuta in Air France Klm, destinata a raddoppiare prima del termine del piano di ...

Alitalia - sì di Delta Airlines : partirà con il 10%. Il partner raddoppierà la quota in 4 anni : Delta Airlines sale a bordo della Nuova Alitalia con una quota iniziale minima, 10%,, pari a quella detenuta in Air France Klm, destinata a raddoppiare prima del termine del piano di quattro anni. Al ...