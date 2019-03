Nissan nel mondo degli eSports | firmata partnership con Faze Clan e Optic Gaming

Il mondo degli eSport cresce e Nissan si getta a capofitto nella sfida [GALLERY] : Per le aziende che desiderano raggiungere un pubblico composto soprattutto da Generazione Z e Millennial, lo streaming e gli eSport offrono un’enorme opportunità, ecco perché anche Nissan decide di entrare nel mondo dei videogame Nissan cambia le regole del gioco ed entra nel mondo degli eSport – gli sport elettronici competitivi – e dei videogame in streaming, attraverso la partnership con FaZe Clan e OpTic Gaming, due delle più ...

Nissan in calo nel dopo-Ghosn : riviste le stime sull'esercizio in corso : Il destino personale di Ghosn, comunque, fa ormai da sfondo alla questione fondamentale del destino di una alleanza che ha prodotto l'anno s corso 10,76 milioni di autoveicoli, uno su nove al mondo,, ...

Nissan teme la Brexit e non investirà più nel Regno Unito : In questo scenario il Regno Unito deve quindi sbrigarsi a decidere cosa fare del proprio futuro e soprattutto se e come uscire dall'Ue, per non compromettere gravemente la sua intera economia.