Nicoletta Indelicato, il papà stava per rivolgersi ai carabinieri prima del delitto: “L’avrei salvata” (Di lunedì 25 marzo 2019) Sarebbe andato in caserma il lunedì successivo, ma domenica sua figlia è stata uccisa. Damiano Indelicato era in procinto di rivolgersi ai carabinieri per chiedere che venissero indagate le frequentazioni di Nicoletta. È quanto ha confidato alle persone vicine. Indelicato, professore di matematica, commenta oggi in lacrime: "Avrei potuto salvarla".



