Nicki Minaj | una fan irrompe sul palco durante il concerto e lei reagisce nel migliore

Nicki Minaj : nel corso del suo concerto ha reso omaggio alle vittime dell'attentato di Manchester : "Luci al cielo per tutti coloro che abbiamo perso" <3

Nicki Minaj si è rifatta il sedere con il brazilian butt lift? : Nicki Minaj si è esibita a Londra alla famosa O2 Arena in un concerto in cui finalmente è andato tutto liscio sul palco, senza sbalzi di corrente con conseguente black out e annullamento del concerto, ...

Nicki Minaj si è fatta customizzare un'automobile per quasi mezzo milione di dollari : #Riccanza style

I vincitori dei Brit Awards 2019 da Ariana Grande a Little Mix - Nicki Minaj e Drake : The 1975, Drake, Little Mix ma anche Ariana Grande e George Ezra sono tra i vincitori dei Brit Awards 2019. La cerimonia di premiazione nell'ambito della musica Britannica è stata presentata da Jack Whitehall per il secondo anno consecutivo e si è tenuta alla O2 Arena di Londra nella notte del 20 febbraio. Tanti gli ospiti internazionali in scena, tanti altri quelli che sono saliti sul palco per ritirare le statuette dei Brit Awards ...

Avril Lavigne e Nicki Minaj in Dumb Blonde - il nuovo singolo arriva con l’album Head Above Water : Avril Lavigne e Nicki Minaj in Dumb Blonde, il nuovo singolo disponibile in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 15 febbraio. Con oltre 40 milioni di album venduti in tutto il mondo e 8 nomination ai Grammy Awards ottenute nel corso della sua carriera, la superstar internazionale Avril Lavigne torna oggi in radio con il nuovo singolo che la vede in collaborazione con la rapper Nicki Minaj. Il risultato è un brano descritto dalla stessa ...

Avril Lavigne e Nicki Minaj : è uscito il loro singolo "Dumb Blonde" : BOOM