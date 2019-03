New York | in bella mostra Kohls

Pg&E senza scampo a New York : Affonda sul mercato Pg&E , che soffre con un calo del 4,69%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Pg&E rispetto ...

A New York - forte ascesa per Abercrombie & Fitch : Rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,70%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World ...

Safilo festeggia in Borsa rinnovo accordo con Kate Spade New York : Punta con decisione al rialzo la performance di Safilo , con una variazione percentuale dell'1,97%. A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia diffusa nella giornata di venerdì del rinnovo ...

NBA - Gallinari si esalta a New York : 26 punti. Golden State primi a Ovest : TORINO - In NBA i play off sono sempre più vicini e le squadre iniziano a scaldare i motori per la parte più importante della stagione: nella Western Conference i Golden State Warriors tornano al ...

NBA - Gallinari super : 26 punti a New York. Crisi Boston - Spurs ok : ROMA - Danilo Gallinari è sempre più il giocatore decisivo dei Los Angeles Clippers . L'azzurro torna a New York per sfidare la sua prima squadra NBA , i Knicks , e trascina i suoi compagni alla ...

Adele e Jennifer Lawrence hanno fatto nottata bevendo in un gay bar di New York per la gioia dei presenti (video) : Dovevano essere quantomeno alticce, o comunque su di giri, Adele e Jennifer Lawrence lo scorso venerdì notte, quando hanno animato una serata in un gay bar di New York tra la sorpresa dei presenti. Le due superstar hanno bevuto, scherzato, partecipato ai giochi e ai siparietti del club in cui hanno deciso di fare nottata insieme, diventando prevedibilmente la grande attrazione della serata. Increduli, decine di avventori del locale si sono ...

Stati Uniti - in arrivo l'aurora boreale : fenomeno eccezionale anche su Chicago e New York : Uno spettacolo a dir poco straordinario interesserà a breve l'emisfero nord ed in particolar modo gli Stati Uniti : stiamo parlando dell'aurora boreale. Una forte tempesta geomagnetica sta...

Meatless Mondays : nelle scuole di New York - lanciati i lunedì senza carne - : La scienza mostra costantemente che le diete a base vegetale sono legate a minori rischi di obesità, ipertensione, malattie cardiache, diabete di tipo 2 e cancro. Persino un solo giorno senza carne a ...

Meatless Mondays : nelle scuole di New York - lanciati i lunedì senza carne : Consumare meno carne aiuta la salute e l’ambiente. È cosa nota, ormai. Partendo da questo presupposto, la città di New York ha avviato un’importante iniziativa. Dal prossimo settembre tutti gli studenti della Grande Mela mangeranno vegetariano ogni lunedì. Ad annunciare i “lunedì senza carne” o “Meatless Mondays” è stato il sindaco della megalopoli, Bill De Blasio. (altro…) The post Meatless Mondays: nelle scuole di New York, lanciati i ...

La Borsa di New York chiude in forte calo - Dow Jones -1 - 77% : Roma, 22 mar., askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in forte calo. L'indice Dow Jones ha infatti perso l'1,77% scendendo a 25.504,22 punti. Il Nasdaq è calato del 2,50% attestandosi a 7.642,67 ...

In evidenza Pulte sul listino di New York : Seduta decisamente positiva per Pulte , che tratta in rialzo del 2,32%. L'andamento di Pulte nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Pesante sul mercato di New York United Rentals : Aggressivo ribasso per United Rentals , che passa di mano in perdita del 5,26%. Lo scenario su base settimanale di United Rentals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo ...

New York : peggiora Ralph Lauren : Retrocede molto la maison statunitense , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,83%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del World Luxury Index ...

Safilo - rinnovo anticipato accordo con Kate Spade New York : ... la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e da vista a marchio Kate Spade New York , conosciuto in tutto il mondo. L'accordo avrà durata fino al 30 giugno 2026. "Il rapporto di lunga ...