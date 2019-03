Nel 2020 arriva il film sulla storia dei Sex Pistols

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) Anche i Sex'suoneranno' al cinema. Dopo il successo delcampione di incassi Bohemian Rhapsody, dedicato alladei Queen, e The Dirt, ispirato alla biografia dei Mötley Crüe, presto inizieranno i lavori anche per undedicato ad una delle band più iconiche della cultura punk, i SexIlsui SexNelle sale cinematografiche ilsarà l'anno dei Sex: sono da poco cominciati i lavori per ildedicato alla storica punk band britannica. Sembra proprio che il genere del biopic sia destinato a riscuotere un successo enorme.Il compito di narrare ladel gruppo è stato affidato alla regista Ayesha Plunkett che è già al lavoro da qualche mese alla pellicola. La casa di produzione inoltre avrebbe già iniziato il casting e avrebbe stilato una lista di attori da ingaggiare per i ruoli di protagonisti che non saranno però i membri ...

davidealgebris : Le tasse aumentano dell 0.4% PIL nel 2019. Poi per elezioni europee, il governo dei Cialtroni in liberta’ parla di… - acmilan : Best of luck @hakanc10 on your #Euro2020 qualification match against Albania tonight ???????? Questa sera la Turchia di… - StylesDrug94 : RT @sinleshawn: No allora fatemi capire i Jonas Brothers sono tornati e si dice che i Big Time Rush torneranno nel 2020 indovinate chi sono… -