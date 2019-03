Nel 2018 chiuse 5 filiali al giorno A Poste i clienti persi dalle banche

Beghelli : rosso di 9 - 2 mln Nel 2018 : ... ci apprestiamo inoltre ad un rilancio delle linee di prodotti per la sicurezza ed in particolare per la teleassistenza, oggi non più limitata al mondo degli anziani." Evoluzione prevedibile della ...

Nel 2018 crescita rallenta - si amplia Gap con Europa : Nel 2018 rallenta la crescita dell'economia italiana, +0,9% da +1,6% del 2017. Il divario nei confronti dell'area euro - cresciuta in media dell'1,8%

Dati Istat : Nel 2018 rallenta la crescita in Italia e aumenta il gap con l'Europa : ...forniti stamattina dall'Istituto nazionale di statistica riguardano il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2019 dell'Istat indicano che nel 2018 rallenta la crescita dell'economia ...

Unimpresa * Debito pubblico - 2018 : « Nell'ultimo anno la voragine nei conti dello Stato si è allargata a 71 mld » - : "L'analisi del Debito ci consente di giudicare le scelte di politica economica, di capire come ci valutano gli investitori stranieri e di valutare il futuro: la sensazione è che si punti a ottenere ...

Classifica Finale Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : Johannes Boe vince tutte le graduatorie - Lukas Hofer decimo Nella generale : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Bergamo e le mafie Nel 2018 : 101 'eventi' nel dossier di Libera : In Bergamasca si registrano presenze consolidate, ci stupisce chi… si stupisce che non sia così; la droga resta una fonte di capitali illegali che viene spesso reinvestita nell'economia legale, con ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : Dorothea Wierer vince Nell’inseguimento ma non chiude i conti Nella generale! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Fattura elettronica pagata il 2019 emessa Nel 2018 - quando va registrata? : Fattura elettronica pagata il 2019 emessa nel 2018, quando va registrata? Principio di cassa Fattura elettronica 2019 Tra i dubbi più frequenti in merito alla Fattura elettronica, sul finire dello scorso anno ma anche a inizio anno nuovo, il più comune riguardava la tempistica. In particolare quella di ricezione della Fattura, ovviamente correlata alla data di emissione. Ad esempio, una Fattura elettronica pagata nel 2019 ma emessa nel 2018 ...

Alerion Clean Power riduce l'utile Nel 2018 : Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power ha approvato il Bilancio Consolidato e il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2018, che si è chiuso con ricavi pari a 59 milioni di euro, +7,5% ...

Lu-Ve - risultati in crescita Nel 2018 : Il 2018 è stato un anno davvero positivo per Lu-Ve , che ha più che raddoppiato l'utile. Per la prima volta, il fatturato consolidato ha superato la soglia dei 300 milioni di euro: 306,9 , +13,6%; +11,...

Trump : colpa Fed se economia Usa non cresciuta del 4% Nel 2018 : L'economia statunitense è cresciuta del 3,1% nel quarto trimestre del 2018 rispetto a un anno prima, mentre la crescita per l'anno 2018 è stata del 2,9 per cento.Alla domanda se pensasse di aver ...

FIFA - 106 milioni di dollari per gli infortuni Nel 2015/2018 : FIFA risarcimenti infortuni – Il Club Protection Program (CPP) è costato 106,5 milioni di dollari (93 milioni di euro) alla FIFA nel ciclo economico 2015/2018, ben al di sotto della somma inizialmente preventivata di 120 milioni (106 milioni di euro). Un risultato che la FIFA, spiega “Inside World Football”, ha spiegato così: «Sebbene statisticamente il […] L'articolo FIFA, 106 milioni di dollari per gli infortuni nel 2015/2018 è ...