Nba | Indiana stravince | Warriors di nuovo in vetta | Clippers volano al quinto posto

Nba 2019 - i risultati della notte (25 marzo) : LA Clippers e San Antonio - acuti playoff! Successi per Milwaukee - Golden State e Indiana : Diversi risultati importanti nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Vittorie fondamentali per Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che aumentano il margine rispetto alle inseguitrici e compiono un deciso passo avanti in ottica playoff. Golden State e Milwaukee si dimostrano le due squadre più attrezzate delle rispettive divisioni, mentre Indiana demolisce Denver nella sfida più attesa della serata. Prosegue con un successo sul ...

Nba - Golden State - che potenza : stende Indiana 112-89 : La corsa continua. Golden State ci piega un quarto e mezzo per capire come scardinare la fortezza Pacers, poi la demolisce con tutto il suo impeto e si prende, 112-89, la terza vittoria in quattro ...

Nba 2019 - i risultati della notte (22 marzo) : Golden State travolge Indiana - Utah cade a sorpresa ad Atlanta : Sei partite in programma nella notte NBA. L’unica sorpresa è stata la sconfitta di Utah ad Atlanta, mentre nelle altre partite il favore del pronostico è stato sempre rispettato. Denver si è imposta in casa di Washington e Golden State non ha avuto problemi contro una Indiana in difficoltà nelle ultime uscite. Successi anche per Charlotte, Detroit e Sacramento. La sfida più attesa era quella tra Golden State Warriors e Indiana Pacers, ma ...

Nba : Gallinari non si ferma più - i Clippers vincono anche contro Indiana : Mentre circolano voci di corridoio su una possibile "dipartita" di Doc Rivers per la prossima stagione - si parla di un passaggio all'altra franchigia di LA, i Lakers - il coach dei Clippers guida i suoi verso il terzo successo di fila. In un match, peraltro, difficilissimo, contro gli Indiana Pacers alle prese con la corsa al terzo posto della Eastern Conference. Ci ha pensato come sempre Danilo Gallinari, che ha chiuso per la settima volta ...

Nba - Jokic espulso - la vince Millsap a 7 secondi dalla fine - Denver batte Indiana : Denver Nuggets-Indiana Pacers 102-100 I Denver Nuggets si complicano la vita più di una volta prima di trovare il modo di regolare gli Indiana Pacers. La squadra di coach Mike Malone va sotto anche di ...

Nba Sundays – Sfida al vertice tra Philadelphia 76ers e Indiana Pacers : la preview del match : Domenica 17 marzo, ad orario europeo (20:30), il classico appuntamento con l’NBA Sundays regala una Sfida davvero intrigante fra Sixers e Pacers L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Milwaukee Bucks ospitare i Philadelphia 76ers al Fiserv Forum, con diretta domenica 17 marzo a partire dalle 20.30 su Sky Sport NBA. Milwaukee Bucks:I Bucks stanno ...

Nba - Paul George e il - secondo - ritorno da ex a Indianapolis : 'È sempre speciale' : Giocare a Indianapolis sarà sempre diverso rispetto alle altre partite di regular season per Paul George. Anche la seconda volta, dopo che la sfida del dicembre 2017 è un ricordo che il n°13 vuole ...

Basket : Nba. Lakers affondano a Toronto - bene Boston e Indiana : Toronto - I play-off sono sempre piu' un miraggio per i Lakers. Sesta sconfitta in sette gare per i gialloviola, sconfitti all'Air Canada Center

Nba - risultati della notte : Indiana rimonta OKC - Irving in tripla doppia : Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 108-106 Fino ad ora, ogni ritorno di Paul George a Indianapolis non sembra andare come vorrebbe. Nella sua prima partita contro la squadra che è stata sua gli ...

Nba 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trascina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...

Nba 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trascina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...

Nba - Philadelphia aggancia Indiana - in volata Toronto e Detroit : Era atteso da settimane il rientro di Joel Embiid sul parquet, ed eccolo finalmente tornare a dominare sotto canestro per i Philadelphia 76ers. Il centro camerunense ha fatto il suo ritorno in campo proprio in un match fondamentale per il terzo posto nella Eastern Conference, detenuto finora dagli Indiana Pacers. Nella notte Embiid ha messo a referto 33 punti con 12 rimbalzi per un rientro perfetto nella sfida contro Indiana, così ora ...

Risultati Nba – Toronto asfalta a domicilio Miami - un super Embiid regala il successo a Philadelphia su Indiana : Niente da fare per gli Heat al cospetto dei Raptors, capaci di imporsi con il punteggio di 125-104. Bene anche i Sixers, dominanti su Indiana Spettacolo ed emozioni con la NBA nella serata europea, sfide elettrizzante ricche di pathos e colpi di scena. Sul parquet di Miami, i Toronto Raptors si impongono con il punteggio di 104-125, mettendo le cose in chiaro già all’intervallo con il vantaggio di quattordici punti scavato da Lowry e ...

Nba Sundays - sfida al vertice per la prima serata Europea : va in scena il match tra Philadelphia e Indiana : L’NBA propone il match tra i Sixers e Indiana in prima serata Europea, appuntamento domenica 10 marzo a partire dalle 20.30 L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Philadelphia 76ers ospitare gli Indiana Pacers al Wells Fargo Center, con diretta domenica 10 marzo a partire dalle 20.30 su Sky Sport NBA. Indiana Pacers: Nonostante abbiano perso ...