NBA 2019 | i risultati della notte 25 marzo | LA Clippers e San Antonio | acuti playoff!

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Diversiimportanti nelle otto partite in programma in questaNBA. Vittorie fondamentali per Los Angelese SanSpurs, che aumentano il margine rispetto alle inseguitrici e compiono un deciso passo avanti in ottica playoff. Golden State e Milwaukee si dimostrano le due squadre più attrezzate delle rispettive divisioni, mentre Indiana demolisce Denver nella sfida più attesaserata.Prosegue con un successo sul campo dei New York Knicks il cammino dei Los Angelesin direzione dei playoff. La formazione guidata da Doc Rivers chiude sul punteggio di 113-124 un incontro non semplice anche se condotto per la maggior parte del tempo. Dopo una prima metà di gara in equilibrio (59-60), gli ospiti trovano un piccolo margine nel terzo quarto (84-89) ma subiscono la rimonta dei padroni di casa nell’ultimo parziale e la sfida è in perfetta parità ...

OA_Sport : #NBA 2019, i risultati della notte (25 marzo): passo avanti verso i playoff per #Clippers e #Spurs! Vittorie anche… - zazoomblog : Basket NBA: LeBron James e i Los Angeles Lakers non faranno i playoff è ufficiale - #Basket #LeBron #James… - zazoomblog : Mercato NBA: Lakers Jason Kidd uno dei candidati come nuovo allenatore - #Mercato #Lakers #Jason #candidati -