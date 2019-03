Nazionale Roberto Mancini felici per entusiasmo ma tanto da fare

Hockey prato : raduno a Roma per la Nazionale femminile - le convocate di Roberto Carta : Nuovo raduno di preparazione per la Nazionale femminile di Hockey su prato: le azzurre, sotto gli ordini del ct Roberto Carta, si ritroveranno a Roma, come di consueto al Centro Sportivo Giulio Onesti all’Acqua Acetosa per preparare al meglio gli appuntamenti stagionali. A lavoro le venticinque atlete convocate dal 14 al 21 aprile. Questa la lista delle azzurre presenti: PORTIERI PIRAS GIORGIA POLISPORTIVA FERRINI MARLETTA GIULIANA ...

Calcio : la Nazionale vestirà Armani. Roberto Mancini “Eleganti e spero vincenti” : Venticinque anni dopo Giorgio Armani torna a vestire la Nazionale di Calcio. L’ultima volta risale al 1994, anno del Mondiale americano, che si chiuse per l’Italia con la finale persa ai rigori contro il Brasile. Ieri è stata ufficializzata questa nuova partnership, che durerà per i prossimi quattro anni per un valore di 5 milioni di euro. Armani non vestirà solamente la Nazionale di Roberto Mancini, ma anche quella Under 21 e ...

Hockey prato : i convocati di Roberto Da Gai per un raduno della Nazionale maschile : Nuovo raduno per la nazionale maschile di Hockey su prato. La squadra si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma dal 7 all’11 aprile 2019 per preparare al meglio i prossimi appuntamenti: l’obiettivo sono ovviamente le Final delle Hockey Series di Kuala Lumpur, in Malesia (26 aprila-4 maggio). Ventidue gli uomini al servizio di Roberto Da Gai: in programma tre amichevoli con la Polonia. Questi i convocati ...

Hockey prato : Nazionale maschile in raduno. I convocati di Roberto Da Gai : Nazionale maschile di Hockey su prato in raduno al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma: la squadra sarà al servizio di Roberto Da Gai dal 20 al 23 febbraio per preparare al meglio uno degli appuntamenti più importanti della stagione, le Hockey Series Final di Kuala Lumpur (Malesia), che si svolgeranno tra fine aprile ed inizio maggio. Questi i convocati: PORTIERI: FRANCESCONI ENRICO, MITROTTA FRANCESCO, PADOVANI ...