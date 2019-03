Nazionale | Paolo Rossi esalta Kean | “è una piacevole sorpresa”

Giampaolo : “Quagliarella da Nazionale ma non ha bisogno di un contentino” : ”Quagliarella parla poco e corre tanto, è una giocatore straordinario”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ai microfoni di radio anch’io sport, momento strepitoso per l’attaccante blucerchiato che va in rete da 11 giornate consecutive, raggiunto il record dell’attaccante Batistuta, adesso l’intenzione è quella di entrare ancora di più nella storia: ...

