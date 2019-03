Nazionale | Mancini ha deciso | Balotelli+Kean+Chiesa | che attacco con il ritorno di

calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2019) L’Italia vince e convince. Successo per la squadra di Robertoche ha vinto senza problemi all’esordio per le qualificazione ad Euro 2020, netto 2-0 contro la Finlandia grazie alle reti messe a segno da Barella e da Kean, la squadra adesso è al lavoro per preparare la partita contro il Liechtenstein, partita che non dovrebbe rappresentare un’insidia per Verratti e compagni. La giovane italia convince quasi al cento per cento, si tratta di una squadra di talento ma che gioca anche un ottimo calcio, merito anche e soprattutto di Roberto, il Ct ha spazzato via le iniziali perplessità, rappresenta sicuramente l’uomo giusto per riscattare la debacle della mancata qualificazione agli ultimi Mondiali in Russia.AFP/LaPresseha puntato su alcune certezza come la coppia di centrali Chiellini-Bonucci, la qualità di Verratti a centrocampo, ...

Vivo_Azzurro : #Nazionale?? ??? #Kean: 'Essere entrato nella storia azzurra è un motivo in più per continuare a lavorare. Ci sono t… - Vivo_Azzurro : #Nazionale?? ??? #Mancini: “Gruppo di qualità con grandi margini di crescita, era importante iniziare bene”. ?? L'a… - Vivo_Azzurro : #Nazionale?? ??? #Mancini: 'Partita non facile, loro erano chiusi cambiando il modo di giocare apposta. Contratti al… -