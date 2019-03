Nazionale | Gravina invita gli “eroi di San Donato” Rami e Adam per la prossima gara

Nazionale - Gravina ed il parallelismo tra Kean e Balotelli : “speriamo sia più dedito all’attività di crescita personale” : Kean e Balotelli hanno tanti punti in comune, il presidente della Figc Gabriele Gravina spera che caratterialmente il bianconero si discosti da Super Mario “ Kean è un ragazzo straordinario, con potenzialità tecniche incredibili. Però ha ragione Mancini quando dice che deve ancora lavorare tanto perché ha margini di miglioramento“. Sono le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina , in relazione all’attaccante ...

Calcio - il Presidente Gravina e il futuro della Nazionale : “Necessario investire sui giovani - attendo una risposta da Vialli” : Nella conferenza stampa di apertura del raduno della Nazionale italiana di Calcio che si terrà a Coverciano tra oggi e domani è intervenuto anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina . Il massimo esponente della Feder Calcio ha dialogato a lungo con il CT Mancini e ha incontrato la squadra, presentando poi ai microfoni dei giornalisti presenti i progetti per il futuro e le linee guida da seguire per garantire un futuro di soddisfazioni al ...

Nazionale - incontro Vialli-Gravina in Federcalcio : sul tavolo il ruolo di capo-delegazione azzurro : Il presidente della FIGC ha incontrato Vialli per proporgli il ruolo di capo-delegazione della Nazionale azzurra Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha incontrato oggi in Federcalcio verso l’ora di pranzo l’ex giocatore della Nazionale Gianluca Vialli. L’idea su cui si lavora è quella di inserirlo con un ruolo attivo in federazione come capo-delegazione della Nazionale . Gravina ha sempre sottolineato la sua volontà ...

Gravina - idea Vialli come capodelegazione della Nazionale : Il presidente della Figc ha annunciato l'intenzione di coinvolgere ex campioni in ruoli attivi in Federazione, in occasione del Consiglio Federale di ieri. L'articolo Gravina, idea Vialli come capodelegazione della Nazionale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.