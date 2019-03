Napoli | una casa per l' avvocato clochard | accolto in comunità al rione Sanità

Napoli - ancora nessuna traccia di Alessia. I familiari : 'Per favore torna a casa' : ancora nessuna traccia di Alessia Ciccone, la 16enne di Napoli scomparsa mercoledì mattina. La famiglia è distrutta dal dolore. 'torna a casa, siamo preoccupatissimi. Vogliamo sapere se stai bene' ...

Napoli - a giugno una nuova piazza Garibaldi : tra alberi - giochi e wifi gratuito : piazza Garibaldi si rifà il look e il prossimo giugno, dopo diversi anni di lavori, uno dei punti strategici di Napoli, sarà consegnato al capoluogo campano completamente rinnovato. Una vera e propria svolta nei lavori è arrivata anche in vista delle prossime Universiadi di Napoli che partiranno dal prossimo 3 luglio per con concludersi poi il 14 luglio. La nuova faccia di piazza Garibaldi Nel frattempo, come riferisce il Mattino, i lavori della ...

Tutte le battaglie di Muhammad Alì : una mostra al Pan di Napoli : Napoli rende omaggio a Muhammad Alì, una delle icone sportive più famose e celebrate del XX secolo, con una mostra al Pan - Palazzo delle Arti di Napoli in programma dal 22 marzo e fino al 16 giugno. ...

Se Fabian Ruiz è in ospedale - il virus che ha colpito il Napoli non era una sciocchezza : Ha colpito, almeno noi del Napolista, la foto di Fabian Ruiz in un letto d’ospedale. Il calciatore ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale spagnola, ritiro che aveva raggiunto nonostante fosse debilitato. I medici della Spagna lo hanno visitato e lui è addirittura rimasto ricoverato. Segno che il virus che ha colpito il Napoli, virus di cui ha parlato l’altra sera Ancelotti in conferenza stampa, non era una sciocchezza. Un ...

Festa del papà - a Napoli una zeppola gigante di oltre un metro - : Il dolce è stato realizzato al Gran Caffè Gambrinus ed è entrato nel Guinness World Record grazie al suo diametro e al suo peso di oltre 80 kg. Durante la presentazione della specialità campana, anche ...

Festa del papà - a Napoli una zeppola gigante di oltre un metro : Festa del papà, a Napoli una zeppola gigante di oltre un metro Il dolce è stato realizzato al Gran Caffè Gambrinus ed è entrato nel Guinness World Record grazie al suo diametro e al suo peso di oltre 80 kg. Durante la presentazione della specialità campana, anche un omaggio a Pino Daniele che il 19 marzo avrebbe compiuto 64 ...

Napoli - nessuna offerta per di rinnovo per Mertens : Secondo la Gazzetta dello Sport, incerto il futuro di Mertens a Napoli : 'L'attuale contratto ha scadenza giugno 2020 e, al momento, non ci sono segnali da parte della società per un nuovo incontro per ridiscutere l'accordo. L'...

Repubblica e il caso Ospina : “non è stata una stagione facile per lo staff medico del Napoli“ : Il lancio della spugna nel pugilato Tutto è bene quel che finisce bene. Ospina è a casa, si può cominciare a pensare serenamente al futuro. L’edizione napoletana di Repubblica torna però su quel che è accaduto domenica sera. Paragona quel che è accaduto a un classico caso di boxe, “quando il pugile suonato (e dunque non nelle condizioni di ragionare in maniera autonoma e con lucidità) viene salvato dal suo angolo con il lancio della ...

Il commissario Asl Napoli 1 : «Nessuna indagine interna - Ospina non era da codice rosso» : «Ha rifiutato il ricovero» Ai microfoni di Radio CRc è intervenuto Ciro Verdoliva commissario della Asl Napoli 1. Ha raccontato che Ospina è arrivato all’Ospedale San Paolo senza consultare il 118. E ha dichiarato che «non c’è alcuna indagine interna, solo una verifica per capire quali sono le migliori procedure da applicare». «Inizialmente è stato classificato come codice rosso poi tramutato in verde. Ero lì e ho visto un ottimo ...

Napoli - per Ospina una notte serena. Polemiche sui soccorsi : Ospina prima di uscire dal campo. Afp La notte è passata serena per David Ospina e fra stasera e martedì il portiere del Napoli potrebbe essere dimesso dalla clinica Pineta Grande di Castel Volturno ...

Allegri : «Il Napoli può arrivare a 90 punti - domani ci serve una vittoria» : L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Genoa «Ci mancano 5 vittorie. Il Napoli può arrivare a 90, quindi dobbiamo fare altri 15 punti. Il Genoa in casa è un’altra squadra all’andata abbiamo lasciato due punti e abbiamo bisogno di vincere. Non eravamo scarsi prima dell’Atletico, né siamo in finale ora. Ora abbiamo il ...

Maltempo Napoli : domani riapre la Villa Comunale chiusa per i danni causati dal vento forte : domani, sabato 16 marzo saranno resi fruibili e riaperti alla cittadinanza tutta il parco San Gaetano Errico a Secondigliano e la Villa Comunale. Il parco era stato chiuso per i danni dovuti al Maltempo del 29 ottobre 2019 e la Villa Comunale chiusa a seguito dei danni della tempesta di vento del 23 febbraio. Per il primo si sono resi necessari purtroppo alcuni abbattimenti di alberi pericolanti con opere di messa in sicurezza. Sulla Villa ...

Europa League : Napoli poco fortunato - Arsenal ai quarti : Pierre von Hooijdonk, ambasciatore dell'Uefa par l'Europa League, ha avuto la 'mano pesante' col Napoli nel sorteggio di Nyon. Nei quarti di finale infatti, i partenopei dovranno vedersela con l'Arsenal, attuale quarta forza della Premier League. Andata a Londra l'11 aprile, ritorno al San Paolo dopo una settimana, quando si decidera' quale delle due accedera' alla semifinale per affrontare la vincente del derby spagnolo tra Valencia e ...

Senza Diawara - Napoli contato a centrocampo. È il momento di Ounas - Younes e Verdi : Inutili mal di pancia Non sono stati i pochi coloro i quali ieri sera hanno mal digerito l’inutile sconfitta del Napoli a Salisburgo. Tanto rumore per nulla, ovviamente. Una partita, come ha spiegato Ancelotti, che di fatto è terminata dopo 14 minuti col gol di Milik. Il Salisburgo avrebbe dovuto segnarne cinque per qualificarsi e il terzo lo ha realizzato al 90esimo. Fondamentalmente, e come al solito, si è parlato del nulla. Non sono il ...