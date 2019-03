Napoli | crolla pavimento nella chiesa degli Incurabili Video | garage sotto la navata

Napoli - crolla volta pavimento Chiesta cinquecentesca in centro : Roma, 24 mar., askanews, - Alle prime luci dell'alba, nella Chiesa Santa Maria del Popolo degli Incurabili, anno 1530,, si è registrato il crollo di una volta di sostegno del pavimento retrostante l'...

Napoli -Udinese - paura per Ospina! Brutto colpo alla testa : il portiere continua a giocare - poi crolla al suolo improvvisamente [VIDEO] : Scontro fra Pussetto e Ospina, il portiere colpito alla testa . L’ex Arsenal viene medica e continua a giocare , ma diversi minuti dopo crolla al suolo : paura al San Paolo Attimi di paura al San Paolo di Napoli durante la sfida tra i partenopei e l’Udinese. David Ospina ha subito un Brutto colpo alla testa , dovuto ad un contrasto, in uscita, con Pussetto. Il portiere è stato medicato e gli è stata applicata una fasciatura alla ...

Serie A - risultati della 25ª giornata : bene il Napoli - male l'Atalanta che crolla a Torino : La 25ª giornata di Serie A ha regalato tante emozioni e non poche polemiche. L'anticipo del venerdì ha visto trionfare il Milan contro l'Empoli di Iachini per 3-0. Piatek, ormai inarrestabile, ha aperto le danze in avvio di secondo tempo e Kessie e Castillejo hanno chiuso il sipario regalando un momentaneo quarto posto ai propri tifosi che si trovano ora a soli due punti di distacco dai cugini interisti. Sabato si sono disputate le sfide ...