Napoli | Ancelotti premiato a Tor Vergata | ' Cultura sportiva? All' estero più avanti di noi'

Ancelotti : 'A Napoli c'è progetto - investiamo sui giovani per vincere' : Questo sport non deve essere inquinato, non bisogna allontanarsi da quelli che sono i valori, sia mentali che fisici, che lo contraddistinguono. Avevo portato mio figlio nelle giovanili del Milan, ma ...

Ancelotti : «A Napoli il progetto è vincente - è una società che cerca di fare il passo con la gamba che ha” (VIDEO) : “Premo etica nello sport” Carlo Ancelotti premiato all’Università di Tor Vergata nell’ambito della 17esima edizione del “Premio etica nello sport”: «A Napoli il progetto c’è. De Laurentiis ha preso il club dal fallimento, nel giro di dodici anni è stabilmente in Champions League, nelle prime posizioni del campionato e quindi il progetto di per sé è vincente. È una società che non ha debiti, il che non è cosa da poco. È chiaro ...

De Laurentiis : 'Con Ancelotti ho chiaro il futuro del Napoli' : 'Il bilancio per il Napoli è positivissimo perché con un cambio di allenatore si cambia mentalità di gioco'. Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, entrando al vertice tra Figc e ...

Calciomercato Napoli : Ancelotti guarda in casa Real - i sogni sono Isco - Casemiro e Marcelo : La sessione estiva di Calciomercato è ancora piuttosto lontana, e il campionato italiano è ancora nel vivo. Nonostante ciò, come di consueto, le grandi squadre della Serie A pensano e programmano con largo anticipo le strategie da attuare nel momento in cui si apriranno le danze a fine stagione. Tra queste c'è anche il Napoli di Carlo Ancelotti che sta cominciando a valutare quali potrebbero essere i colpi da mettere a segno in estate, guardando ...

Mercato Napoli - non solo Lozano : c’è anche Ake - un olandese per Ancelotti : 1/13 LaPresse/Marco Alpozzi ...

Perché Lozano piace ad Ancelotti e al Napoli. Gazzetta : vale 40 milioni : Mino Raiola Non è una novità. Hirving Lozano, 23 anni, attualmente al Psv che tra l’altro sta conducendo alla vittoria in campionato, è un calciatore che piace molto a Carlo Ancelotti. Oggi la Gazzetta scrive – a ragion veduta – che è il primo della lista dei calciatori desiderati dall’allenatore del Napoli. Certamente tra i primi. Ancelotti commentò i Mondiali in Russia per una tv messicana. E vide Lozano segnare la ...

Ancelotti al Napolista : «Il futuro del calcio è come l’Nba - ogni atleta avrà il suo preparatore» : Nell’intervista al preparatore atletico del Napoli Francesco Mauri e al suo staff, è intervenuto di tanto in tanto anche Carlo Ancelotti. «Sa cosa succederà in futuro? Che le loro figure – riferendosi ai tre componenti dello staff atletico del Napoli – non esisteranno più, o comunque non esisteranno più in un club. Il calcio somiglierà sempre più all’Nba dove l’atleta va al campo e svolge 45 minuti di allenamento ad alta ...

Ancelotti al Napolista : «Al Bayern problemi con lo staff tedesco - non con i giocatori» : La cultura della sofferenza Nell’intervista al preparatore atletico del Napoli Francesco Mauri e al suo staff, è intervenuto di tanto in tanto anche Carlo Ancelotti che ha raccontato le divergenze che nacquero al Bayern. «In realtà i problemi li avemmo con lo staff del Bayern, lo staff fisso dei tedeschi con cui ebbe problemi anche Guardiola. Non tanto con i giocatori. È sempre una questione di mentalità, di cultura. Poiché il calcio ...

Ancelotti come re Mida : ecco il nuovo oro di Napoli : In otto mesi circa sulla panchina del Napoli, Carlo Ancelotti si è dimostrato un ottimo business per l'uomo d'affari che alberga in Aurelio De Laurentiis. Perché dal primo luglio oggi, stando al ...

Napoli : Ancelotti va a trovare Ospina : ANSA, Napoli, 18 MAR - Evolvono positivamente le condizioni di David Ospina, il portiere del Napoli ricoverato ieri sera dopo un colpo alla testa e un successivo svenimento durante Napoli-Udinese. Il ...

Napoli - Ancelotti 'L Europa stanca - ma bravi a vincerla' : Napoli - 'E' stata una partita molto aperta, l'Europa League ci costa tanta energia e non si riesce a recuperarla del tutto ma siamo riusciti a vincere'. Carlo Ancelotti analizza il 4-2 sull'Udinese , ...

Napoli-Udinese - Ancelotti : 'Un po' disordinati - ma vittoria meritata. Ospina sta bene' : Il Napoli ritrova la vittoria che mancava in campionato da due partite, in un match pieno di emozioni contro l'Udinese. Un successo analizzato così da Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport : "Cosa mi ha fatto arrabbiare? Oggi in parte è successo quanto accaduto a Sassuolo, quando si gioca il giovedì sera, dopo il viaggio e tutto, spesso non si fa bene. La squadra non ha le energie ...

Napoli-Udinese - Ancelotti : “Vinto con merito ma troppi cali di tensione” : NAPOLI UDINESE 4-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro l’Udinese: “Ci sono stati dei cali di tensione che mi hanno fatto arrabbiare, è quello che ci è successo anche contro il Sassuolo. La squadra non ha le energie nervose oltretutto […] L'articolo Napoli-Udinese, Ancelotti: “Vinto con merito ma troppi cali di ...

Napoli - Ancelotti : "Prima il secondo posto - poi l'Arsenal" : Paura, brividi e poi la gioia per la vittoria. Il Napoli ha regalato una serata non semplice a Carlo Ancelotti , che intanto pensa al secondo posto e all'Arsenal. "L'Arsenal è un avversario molto ...