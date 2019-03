ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2019) Rieccolo. Si chiama Dario D’Isa, è un avvocato sorrentino ed ha affrontato inchieste e processi, con una condanna in primo grado per usura e traffico d’influenze illecite, per vicende durante le quali sottolineava agli amici ed ai potenziali clienti di essere ildi Claudio D’Isa, uno dei giudici di Cassazione che ha condannato in via definitiva Silvio Berlusconi per frode fiscale, padre peraltro incolpevole ed inconsapevole dei traffici del. Stavolta ritroviamo Dario D’Isa tra gli 11 indagati dell’inchiesta della Finanza e della procura diNord guidata da Francesco Greco per la riconversione sospetta di miliardi di vecchieindi provenienza delittuosa, secondo gli inquirenti. I guadagni del clan dei Casalesi, in qualche caso, ricorda il gip Raffaele Coppola che ha ordinato l’arresto di quattro persone, tra cui Gaetano Mungiguerra, imprenditore di ...

TutteLeNotizie : Napoli, 147 milioni di lire da convertire in euro: il figlio del giudice che condannò… -