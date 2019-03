Musica gioco dell' anima | Michele Mirabella spiega Gioacchino Rossini

La Musica di Yoshi's Island DS compare in un gioco flash educativo dell'EPA americana : L'Agenzia per la protezione ambientale americana (EPA) ha recentemente pubblicato un gioco flash educativo per sensibilizzare la popolazione al riciclaggio. La cosa che tuttavia colpisce è che il titolo presenta una musichetta che ogni fan di Mario riconoscerà sicuramente. Naturalmente parliamo di quella di Yoshi's Island DS.Come riporta Gameinformer, la musica è stata probabilmente eliminata, tuttavia la redazione conferma senza il minimo ...

Con No Straight Roads affronteremo i nemici a tempo di Musica : svelati i primi dettagli sul gioco del lead designer di Final Fantasy 15 : Metronomik, studio fondato da Wan Hazmer, lead Game designer di Final Fantasy XV e Daim Dziauddin, Concept Artist di Street Fighter V, ha annunciato e offerto numerosi dettagli su No Straight Roads. Questo sarà un gioco d'azione basato sul ritmo. I giocatori PlayStation 4 e PC, saranno in grado di affrontare i nemici a tempo con la musica, che sarà usata per contrattaccare e persino per alterare l'ambiente.Come riporta Gamasutra, in No Straight ...