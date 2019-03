MotoGp – Si vola a Termas de Rio Hondo per il 2° appuntamento stagionale | ORARI e DIRETTA

MotoGp Aprilia - Rivola : «Non vogliamo togliere vittoria alla Ducati» : ROMA - ' Il clima era quello che era, non eravamo certo degli amici che si ritrovano al bar'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, riguardo all'udienza in ...

MotoGp – L’Aprilia chiamata in causa sul ‘caso Dovizioso’ - la verità di Rivola : “presentammo un progetto simile - ma fu bocciato” : Massimo Rivola, in occasione dell’Aprilia All Stars al Mugello, torna a parlare della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar: le nuove dichiarazioni del direttore sportivo La decisione sulla convalida della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar è stata rimandata ad inizio settimana prossima, ma ancora si chiacchiera sull’argomento che ha tenuto banco dopo il primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Nonostante il ...

MotoGp – Rivola duro sul ‘caso Dovizioso’ - l’Ad dell’Aprilia guasta la festa alla Ducati : “impossibile non si siano accorti che è irregolare” : Massimo Rivola protesta contro l’ormai famoso forcellone posteriore della Ducati di Andrea Dovizioso: le dure dichiarazioni dell’Ad dell’Aprilia Racing Il forcellone posteriore della moto di Andrea Dovizioso fa ancora discutere. In attesa della decisione della Corte d’Appello della Fim a Ginevra, che toglierà ogni dubbio sulla vittoria del pilota di Forlì in Qatar, Massimo Rivola ha parlato in un’intervista a ...

MotoGp – Caso Ducati - le precisazioni di Rivola : “nessun dispetto - ecco tutta la verità” : Massimo Rivola analizza la situazione: le precisazioni dell’ad Aprilia sul forcellone Ducati messo in discussione da quattro team dopo la vittoria di Dovizioso di domenica in Qatar Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp ha regalato sicuramente tantissimo spettacolo ed emozioni incredibili, col duello finale di Marquez e Dovizioso, che ha visto quest’ultimo avere la meglio sul campione del mondo in carica. Al termine della ...

Highlights MotoGp - VIDEO GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso la spunta in volata su Marquez - 5° Valentino Rossi : La vittoria di Andrea Dovizioso è ancora sub iudice, ma il GP del Qatar della classe MotoGP è stato davvero emozionante, soprattutto nelle ultimissime fasi, con il testa a testa con lo spagnolo Marc Marquez. Buon quinto posto in rimonta per Valentino Rossi: attenzione però, perché la classifica potrebbe essere ancora riscritta. Di seguito gli Highlights della gara: GLI Highlights DEL GP DEL Qatar DELLA ...

MotoGp - Qualifiche Qatar – Caduta per Jorge Lorenzo : l’ennesima scivolata gli costa l’accesso in Q2! [VIDEO] : Nuova Caduta per Jorge Lorenzo sul circuito di Losail: il pilota spagnolo scivola nel momento decisivo della Q1 e manca l’accesso in Q2 Non ha fine la sfortuna che sembra perseguitare Jorge Lorenzo. Seconda Caduta per il pilota maiorchino sul circuito di Losail, questa volta avvenuta durante le qualfiche. Lorenzo è finito fuori pista nel momento decisivo della Q1, mentre occupava la seconda posizione. Il pilota Honda non ha potuto ...

Test MotoGp in Qatar - vola Viñales. Marquez 3° davanti a Rossi : di Maverick Viñales il miglior tempo della giornata conclusiva di Test della MotoGP sul tracciato di Losail, in Qatar. Lo spagnolo della Yamaha in 1'54'208 ha preceduto il compagno di marca Fabio ...

MotoGp - test di Losail. Valentino Rossi : 'In accelerazione la Yamaha scivola troppo' : "Abbiamo provato materiale nuovo per vedere se riuscivamo a migliorare, ma non ce l'abbiamo fatta. Sono abbastanza indietro ", ammette Valentino Rossi, autore del 19esimo tempo nella seconda e ...

MotoGp - test Losail vola Viñales - 5° tempo per Rossi : Il campione del mondo è fuori dalla top 5 e vittima di una scivolata di lieve entità. Non il miglior Marquez si dice comunque soddisfatto anche per il recupero fisico dopo l'operazione alla spalla di ...

MotoGp - Test Sepang 2019 : Valentino Rossi può sorridere ma le Ducati volano. Serve un altro step : E’ tempo di un mini-bilancio in casa Yamaha dopo la tre-giorni di Test a Sepang (Malesia) dedicata ai partecipanti al pRossimo Mondiale 2019 di MotoGP. Sull’asfalto malese tanto materiale è stato provato per cercare di dare una chiara indicazione sullo sviluppo da seguire e nel team di Iwata i sorrisi non mancano anche se la situazione resta ancora complicata. Bene ma non benissimo? Probabilmente è questo il caso. Sì perché i ...