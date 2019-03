MotoGP | GP Argentina 2019 | riparte un Mondiale incertissimo Dovizioso ci crede

MotoGP – Jorge Lorenzo come nuovo in Argentina : il pilota Honda corre verso il pieno recupero fisico : Jorge Lorenzo lavora per essere al 100% nel prossimo Gp di Argentina: lo spagnolo ha quasi recuperato completamente dagli infortuni allo scafoide e alla costola Il 2019 di Jorge Lorenzo non è iniziato nel migliore dei modi. Il pilota spagnolo si è fratturato lo scafoide nel mese di gennaio, venendo poi operato: problema che gli ha impedito di partecipare ai test pres-stagionali di Sepang. Una volta tornato in pista, Lorenzo è caduto sul ...

MotoGP – Marquez senza paura : allenamento tra acrobazie e voli con la moto da cross in vista dell’Argentina [VIDEO] : Marc Marquez inarrestabile: voli e acrobazie sulla moto da cross in attesa del Gp d’Argentina Manca poco più di una settimana al nuovo appuntamento del calendario 2019 di motoGp: i piloti stanno ricaricando le energie in vista del secondo Gp dell’anno, trascorrendo il loro tempo tra amici e parenti, ma senza trascurare l’allenamento fisico. Se Valentino Rossi è sceso in pista a Misano insieme ai giovani ...

MotoGP – ‘Caso Ducati’ - il team di Borgo Panigale non cambia idea : in Argentina con la stessa configurazione del Qatar : E’ guerra aperta tra Ducati e Honda, il team di Borgo Panigale non si fa intimidire: in Argentina con la stessa configurazione del Qatar La stagione 2019 di MotoGp è iniziata nel segno delle polemiche: dopo la vittoria di Dovizioso al Gp del Qatar, quattro team hanno protestato per un’irregolarità sulla Desmosedici Gp del forlivese. E’ stato presentato un ricorso alla Corte d’Appello della FIM per lo spoiler montato ...

MotoGP – Motocross o motoslitta? Marc Marquez sfreccia sulla neve prima del Gp d’Argentina [VIDEO] : Marc Marquez si diverte sulla neve con una strana moto, il pilota di MotoGp accelera anche senza la sua Honda ed in condizioni meteorologiche estreme Marc Marquez, dopo la sfida all’ultimo respiro in Qatar con Andrea Dovizioso, si gode il suo tempo libero lontano dalle piste del Motomondiale. In attesa del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, in programma il 31 marzo in Argentina, il pilota spagnolo sfreccia sulla ...

MotoGP : la Corte d’Appello della FIM deciderà sul reclamo entro il GP d’Argentina : Tutti sapremo prima del GP d’Argentina di MotoGP, previsto il 31 marzo: è questo quanto è stato annunciato dalla Federazione Internazionale relativamente alla decisione sulla regolarità dello spoiler montato sulla Ducati di Andrea Dovizioso, vincente nel primo round del Mondiale 2019 a Losail (Qatar). L’ormai arcinoto water deflector, chiamato volgarmente cucchiaio, ha portato al reclamo post corsa di Aprilia, KTM, Honda e Suzuki ...

MotoGP : appello contro Ducati : la FIM deciderà entro il GP d'Argentina : A tre giorni dal concitato post gara del Qatar, la Federazione Internazionale Motociclismo ha diramato un comunicato in cui ufficializza che una decisione in merito alla regolarità dello spoiler ...

MotoGP - Jorge Lorenzo si è fratturato una costola a Losail - ma in Argentina ci sarà : Ormai Jorge Lorenzo sta, suo malgrado, passando più tempo tra clinica mobile ed ospedali di mezzo mondo, piuttosto che in pista. Il maiorchino, infatti, nel giro di pochi mesi, si è lesionato una caviglia al via del Gran Premio di Aragon a settembre, quindi dopo pochi giorni a Buriram in Thailandia si è procurato una piccola frattura al polso sinistro, rovinando il suo finale di campionato con la Ducati. Con lo sbarco in Honda di questo inverno ...

MotoGP - costola incrinata : Argentina a rischio per Lorenzo : ROMA - Un altro infortunio per Jorge Lorenzo, dopo il primo Gp della stagione, che si è disputato nello scorso week end in Qatar. Il pilota della Honda, venerdì, è stato protagonista di una brutta ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : data - programma - orari e tv. La prossima gara si svolgerà fra 3 settimane : Il Mondiale MotoGP tornerà protagonista tra tre settimane con il GP d’Argentina 2019, in programma nel weekend del 29-31 marzo. Dopo l’esordio col GP del Qatar, il campionato si prenderà una piccola sosta per poi ripartire con la gara a Termas de Rio Hondo che si preannuncia altamente spettacolare e incerta: tutti i piloti cercheranno un pronto riscatto o la conferma dei risultati ottenuti a Losail, ne vedremo davvero delle belle in ...

MotoGP - Marc Marquez : “Mi sono fermato perché la spalla stava peggiorando. In Argentina sarò al 100%” : Fa ancora male. La spalla operata il 4 dicembre incide sulle prestazioni di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, campione del mondo in carica della MotoGP, ha concluso all’ottavo posto la sua seconda giornata di test in Malesia, sul circuito di Sepang, coprendo 37 giri ed essendo costretto a terminare prima del previsto il proprio lavoro per non sforzare ulteriormente l’arto. “Abbiamo provato diverse cose nuove, ma ci ...