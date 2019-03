Milano perde ancora | Venezia si avvicina

Basket - 23^ giornata Serie A 2019 : Milano perde contro Cremona - Olimpia in crisi. Venezia supera Avellino : La 23a giornata della Serie A di Basket conferma la crisi dell’Olimpia Milano. Quarto ko consecutivo per la squadra di Simone Pianigiani tra coppa e campionato. Questa volta Milano è stata sconfitta a Cremona da una straordinaria Vanoli, che sale al terzo posto in classifica dopo la vittoria per 76-72 grazie ai 24 punti di Andrew Crawford, decisivo nel finale anche con la tripla del +6. Milano ha fatto riposare sia James sia Nedovic e non ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il Panathinaikos 95-83 : Olimpia Milano-Panathinaikos, la cronaca Ogni possesso è una furiosa battaglia fin dai primi minuti. James è l'osservato speciale da coach Pitino e si vede, così sono Nunnally e Micov a prendersi ...

10 eventi da non perdere alla Milano Digital Week : ARTE E SCIENZA Sciart European Commission, in collaborazione con Joint Research Centre, organizza il progetto Sciart " Arte e Scienza: il concetto di Datami , in cui artisti e scienziati si ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde con il CSKA Mosca 101-95 : CSKA Mosca-Olimpia Milano, la cronaca Milano parte concentrata in difesa e molto concreta in attacco, dove Brooks è presto un fattore con 7 punti, 6-9 al 4', nonostante i 5 rimbalzi offensivi ...

Milano Digital week - il programma e i 10 eventi da non perdere - : ... il concetto di Datami" Al Palazzo Giureconsulti European Commission in collaborazione con Joint Research Centre, JRC, organizza il progetto artistico "Sciart " Arte e Scienza: il concetto di Datami" ...

Il settore beni personali a Milano si muove verso il basso - -1 - 39% - - perde molto OVS : Andamento depresso per l' indice dei beni personali italiano , nonostante un andamento in frazionale rialzo del comparto beni personali e casalinghi europeo . Il comparto degli articoli casalinghi in ...

Hockey ghiaccio - Alps 2019 : Asiago si aggiudica lo scontro diretto con Ritten - colpo di Milano in casa di Vipiteno - vittoria di Valpusteria - Cortina perde ai rigori - disfatta Fassa : Serata ricca di match di Alps League quella di oggi. Su tutti lo scontro diretto per il quarto posto in classifica tra Ritten e Asiago, vinto dagli ospiti con il punteggio di 5-4. L’altro derby di giornata, Vipiteno-Milano, ha visto la clamorosa vittoria dei meneghini per 3-2, che restano penultimi. Valpusteria continua a vincere, stavolta a Kitzbuhel per 4-3 al supplementare. Cortina cede ai rigori con gli austriaci del Feldkirch dopo il ...

Milano Fashion Week autunno inverno 2019/2020 al via : tutte le sfilate e gli eventi da non perdere : A partire dal Fashion Hub di Milano Moda Donna allestito allo Spazio Cavallerizze presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci: ad accogliere i visitatori dal 20 al 24 ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Milano perde nettamente contro Eisbaren e sprofonda in classifica : Si è giocato il recupero della 31esima giornata della Alps Hockey League 2018-2019. Milano Rossoblù era di scena sul ghiaccio dell’EKZ Eisbären per una sfida tra due squadre in profonda crisi, che aveva ben poco di importante da dire a livello di classifica. Gli austriaci hanno superato per 6-2 i brianzoli alla Eisarena Zell am See con il punteggio di interrompendo una striscia di 12 sconfitte nelle ultime 13 uscite. Per Milano Rossoblù, ...

Micam Milano 2019 : gli eventi fashion da non perdere : Che sia Paradiso o girone dei golosi, lo scelga il visitatore, quel che è certo è che tra il 10 e il 13 febbraio , torna il più grande evento dedicato al mondo delle calzature. Quest'anno FieraMilano ...

Basket - Nunnally in campo da squalificato : Olimpia Milano perde 20-0 a tavolino : ROMA - La vittoria sul campo , 81-91, trasformata in sconfitta dal giudice sportivo. L'AX Milano, capolista del campionato di serie A, è stata punita con il 20-0 a tavolino per aver schierato, nella ...

Basket - James Nunnally gioca da squalificato : Milano perde a tavolino con Pistoia : Alla fine si è risolto il caso: il Giudice Sportivo Nazionale di pallacanestro ha inflitto all'A/X Armani Exchange Milano la sconfitta a tavolino per 20-0 nei confronti dell'Oriora Pistoia. La colpa ...